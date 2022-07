Guanajuato reporta que se encontraron 27 fosas clandestinas en tres meses

Guanajuato, 24 de julio.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), informó que al cierre del primer semestre del 2022, Guanajuato sumó 52 fosas clandestinas localizadas. La cruenta cifra representa un promedio de entre 8 y 9 entierros ilegales por mes.

Tan sólo en el periodo de abril – junio 2022, detectó 27 fosas clandestinas y 240 pozos de sondeo. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas reportó que de los hallazgos hechos en el periodo abril - junio, se logró rescatar a 48 personas localizadas en búsqueda en campo y de ese total, 10 personas fueron recuperadas en pozos, además de diversos restos óseos.

De lo anterior se realizaron 29 cotejos de información genética correspondientes a 18 personas. En ese periodo se realizaron 66 jornadas de búsqueda en campo, de las cuales 19 fueron búsquedas individualizadas con la Fiscalía General del Estado.

Las fosas y pozos han sido encontrados en los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán, León, Irapuato, Celaya y Cortazar. En cuanto al reporte de desaparecidos, se recibieron 386 en ese periodo de abril a junio, de los cuales 118 son mujeres y 268 de varones. De estos, fueron localizados con vida 159 y sin vida 24.En cuanto al Protocolo Alba, se realizaron 272 activaciones, de las cuales 187 fueron localizadas con vida y tres sin vida.

Oran por desaparecidos

Este domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), llevó a cabo una jornada de oración por las personas desaparecidas. El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que es más triste y doloroso no saber dónde está un familiar que encontrarlo sin vida. Actualmente, Irapuato concentra el 13 por ciento de todos los desaparecidos de Guanajuato. Suma 353 personas de las que aún no se sabe nada de ellos y cuyas familias esperan su regreso. Por ello, el obispo de Irapuato llamó a la sociedad a involucrarse en la búsqueda, en el sentimiento y apoyar a las familias que viven el calvario de no saber dónde están sus familiares.