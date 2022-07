Denuncian a maestro de kínder por abuso sexual de menores en Guanajuato

Un becario fue denunciado ante el Ministerio Público por abuso sexual contra seis niñas del preescolar ‘José Joaquín Fernández de Lizardi’, ubicado en la comunidad Camino Real, en Silao, Guanajuato.

De acuerdo con las madres de las víctimas, el becario fue asignado por las autoridades educativas como encargado del preescolar de la comunidad Camino Real, un pequeño poblado de apenas 250 habitantes ubicado entre las comunidades San Diego El Grande y Los Álamos, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal.

El preescolar sólo tiene un aula que mide aproximadamente 25 metros cuadrados. A un costado hay un módulo de sanitarios divididos por sexo y, afuera, un lavamanos.

A finales del pasado mes de marzo de este año y sin ser educador, el becario fue designado para dar clases a decena y media de niñas y niños. Una madre de familia denunció que hace poco más de un mes, su pequeña hija de 5 años, invadida por las lágrimas y el temor, le contó que Ernesto, el “maestro”, la había tocado en sus partes íntimas.

Por posibles amenazas y manipulación a las que el becario la habría sometido, es que la pequeña niña contó primero a su hermano lo sucedido. La consigna de Ernesto ‘N’ hacia las niñas habría sido decir que durante el tiempo que estaban a su cargo dibujaban y veían películas.

Pero ante la insistencia por parte de su madre hacía una de las niñas, ésta “comenzó a chillar y me dijo que sí”. Esto en referencia a que el ‘maestro’ le “tocaba” partes íntimas.

”Le dije que eso no estaba bien, y empezó a llorar. Me dijo que el maestro le decía que si hablaban con su papá o mamá al respecto, las íbamos a regañar y a pegar, por eso ella no me había dicho nada”, relató otra madre de familia.

La señora se comunicó entonces con otras mamás que, luego de hablar con sus hijas, confirmaron que también habían sido víctimas de abusos. Las menores hablaron “y dijeron que el maestro las tocaba”, situación que despertó la indignación de los padres de familia.

Las dos madres de familia que denunciaron públicamente los hechos, dijeron que hasta hoy, son al menos seis las menores víctimas de abusos sexuales a manos del becario.

El pasado 24 de junio, apenas unos días después de enterarse del abuso hacia sus hijas, cuatro mamás acudieron al Ministerio Público en Silao para denunciar los hechos. En ese momento solamente tomaron declaración a una de ellas, asentada en la Carpeta de Investigación 70151.

Posteriormente se presentaron otras denuncias en la Agencia Especializada en Delitos contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Guanajuato, y otras denuncias más en el Centro de Justicia para las Mujeres en Irapuato.

El pasado 25 de junio, las madres de familia informaron sobre los hechos a Mireya Parra Granados, a quien identifican como supervisora de la Zona 244 de Preescolar en Silao, así como a Brenda Blancarte Palacios, a quien señalan como la Coordinadora del Preescolar de Camino Real. A ésta última, la identifican como la pareja de Ernesto ‘N’ el becario.

”Hicieron omisión por el hecho de encubrirlo, porque en cuanto fue la queja de las mamás hacia la supervisora, no la hubo (atención)”, denunciaron. ”Lo que nosotros exigimos, por lo que nos decidimos a que se diera a conocer este caso, es que -el señalado- esté en la cárcel.

Él ya no debe estar ahorita en la calle. No podemos creer que ya ha pasado más de un mes (de que presentaron las denuncias penales) y ni siquiera se ha presentado ni lo han llamado (a responder por las acusaciones)”, mencionaron las madres de las víctimas.

Sobre estos hechos, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) respondió a través de un comunicado, que ya inició una investigación en contra del becario por presunta violencia sexual. ”Desde el momento en que se notificó la Cédula de Registro Único, personal de la Delegación Regional IV de la SEG comenzó con el Protocolo para la Detección, Prevención y Actuación en caso de Violencia Escolar”, dice la dependencia.

La SEG asegura que desde el 24 de junio, el presunto agresor no guarda relación laboral alguna con la Secretaría. Explicaron que el procedimiento disciplinario laboral que siguen es para determinar la responsabilidad y sanciones correspondientes tanto de la Orientadora Educativa como la Coordinadora del Preescolar Alternativo.

”Adicionalmente, se ofrece el apoyo legal y psicológico a las madres de familia y los menores receptores de violencia y se coadyuva con la autoridad investigadora”, señala y asegura que desde el 4 de julio, se asignó una nueva becaria al Preescolar a fin de dar continuidad al servicio educativo.

Abuso sexual en escuelas de Guanajuato

En la entidad del Bajío, la Secretaría de Educación investiga 60 casos de acoso sexual en escuelas, denunciados en lo que va de este año 2022. Estas denuncias se han presentado en contra de profesores y de estudiantes. “Tenemos 60 casos que hasta el momento se han registrado en todo el Estado. La mayoría como procesos están como expedientes abiertos”, aseguró en su momento el secretario de Educación, Jorge Hernández Meza.