Homicidios en México: Hubo más de 35 mil asesinatos en 2021, estima el Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló este martes la cifra preliminar de homicidios en México durante 2021.

Las Estadísticas de Defunciones Registradas muestran que de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios lo que equivale a una tasa de 28 casos por cada 100 mil habitantes.

La cantidad de homicidios es menor a la registrada para el mismo periodo del 2020 que fue de 36 mil 773, con una tasa de 29 casos por cada 100 mil habitantes.

En el caso de hombres, se registró una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil personas de este sexo. Mientras que en el caso de las mujeres se tiene una tasa de seis.

La agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, es decir que no proviene de rifles, escopetas o armas largas, es la principal causa de defunción en México. Le sigue agresión por medios no identificados y con objeto cortante.

La información proviene de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que generan las entidades federativas y que el Inegi recopila mensualmente. Además de fuentes informantes como las Oficialías del Registro Civil, Servicios Médicos Forenses, Agencias del Ministerio Público y la Secretaría de Salud.

En la serie histórica de los homicidios registrados de 1990 a 2021 que ofrece el Inegi, se puede observar cómo estos crímenes alcanzan un pico máximo en 2018, se mantienen hasta 2020 y comienzan a bajar en 2021, los años que comprenden la presente administración.

Estados con más homicidios en 2021

Las entidades federativas con el mayor número de homicidios durante el año pasado fueron las siguientes:

Guanajuato con 4 mil 333.

con 4 mil 333. Baja California con 3 mil 246.

con 3 mil 246. Estado de México con 3 mil 114.

con 3 mil 114. Chihuahua con 2 mil 743.

con 2 mil 743. Michoacán con 2 mil 692.

con 2 mil 692. Jalisco con 2 mil 231.

En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Zacatecas lidera la lista con 109; le sigue Baja California con 86; Colima con 82; Chihuahua con 73; Guanajuato con 70 y Sonora también con 70.

Gobierno celebra baja en homicidios en 2021

Las cifras del Inegi fueron presentadas este martes en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Ahí, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que la estrategia nacional de seguridad está dando resultados.

“Lo consideramos un avance importante que refleja el resultado del esfuerzo diario”, comentó la funcionaria.

El 2021 es el año con menos homicidios en lo que va de la presente administración. Como se muestra en la gráfica proporcionada por el gobierno, López Obrador recibió el país con 36 mil 685 homicidios que bajaron en 2019 a 36 mil 661, aumentaron en 2020 a 36 mil 773 y descendieron 3.12 por ciento en 2021.

Aún así en lo que va del sexenio de AMLO se han presentado las cifras más altas de homicidio de los últimos 30 años.