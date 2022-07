Elecciones 2024: Oposición ‘no levanta’ y aprobación cae a 36% en julio, según encuesta EF

El apoyo ciudadano a la alianza opositora PAN-PRI-PRD rumbo a los comicios de 2024 registró una variación a la baja por tercer mes consecutivo, disminuyendo de 41 a 36 por ciento entre abril y julio, mientras que el respaldo a Morena y sus aliados subió de 46 a 51 por ciento en el mismo lapso, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de EL FINANCIERO.

Con estas variaciones, lo que era una ventaja de cinco puntos del bloque de Morena en abril se ha ampliado a 15 puntos en julio. Estas variaciones en intención de voto coinciden con un periodo en el que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha estado en el centro de la atención mediática. El sondeo se realizó del 8 al 10 de julio a 600 adultos vía telefónica a nivel nacional.

LAS CORCHOLATAS

Entre las figuras presidenciables de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard continúan disputando el primer lugar en conocimiento, imagen positiva y apoyo rumbo a la definición de la candidatura.

En julio, Sheinbaum registra 42 por ciento de opinión positiva y 77 por ciento de conocimiento, mientras que Ebrard capta 39 por ciento de opinión positiva y 82 por ciento de conocimiento. En tercer lugar se ubica Tatiana Clouthier, con 28 por ciento de opinión favorable y 57 por ciento de conocimiento.

De acuerdo con la encuesta, y considerando a cuatro de las corcholatas presidenciales, Ebrard destaca en las percepciones como el que tiene más preparación, Sheinbaum, la que mejor representa el proyecto de la 4T, y ambos están muy parejos en la respuesta de quién ha dado mejores resultados en su cargo actual.

Si bien el mes pasado Ebrard tomó la delantera en preferencias para ser el candidato de Morena a la Presidencia, en julio, Sheinbaum retoma la primera posición en las preferencias de la población general, aunque sigue pareja con Ebrard entre los simpatizantes de Morena.

Desde que el presidente López Obrador se refirió a los aspirantes presidenciales como corcholatas, el mote ha permeado en la discusión pública; no obstante, al preguntar a la ciudadanía si les gusta o no el término, 15 por ciento dijo que sí le gusta, 47 por ciento, que no le gusta y 30 por ciento, que le es indiferente.

FIGURAS NO MORENISTAS

Del lado de la oposición, la figura con mayor popularidad es Luis Donaldo Colosio Riojas, quien capta 31 por ciento de opinión favorable y suma 68 por ciento de conocimiento. Le sigue Margarita Zavala, con 26 por ciento de opinión positiva, aunque con un mayor nivel de conocimiento, con 77 por ciento.

Enrique de la Madrid capta 24 por ciento de opinión positiva y 57 por ciento de conocimiento, pero sus bonos cayeron comparados con el mes pasado.

Alejandro Alito Moreno cuenta con 13 por ciento de opinión positiva y 33 por ciento negativa, y un conocimiento de 56 por ciento. Sólo por comparación, en esta encuesta se midió la popularidad de Carlos Slim, quien acompañó al presidente en su reciente viaje a Washington, DC; el empresario obtiene 34 por ciento de opinión positiva y es conocido por 72 por ciento. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, registra 18 por ciento de opinión positiva, 18 por ciento negativa y 53 por ciento de conocimiento.

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 600 mexicanos adultos el 8-10 de julio de 2022. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.0 por ciento.

