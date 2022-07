‘Alito’ Moreno: Ascenso y debacle del líder del PRI, una cronología

En las últimas semanas, Alejandro Moreno, conocido como ‘Alito’ y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha estado en el ojo del huracán por una serie de audios que ha filtrado la morenista Layda Sansores, gobernadora de Campeche, estado de nacimiento y del que fue gobernador el político priísta.

Pero, ¿quién es ‘Alito’ Moreno? ¿Cómo ha sido su trayectoria en la política? ¿Cómo llegó al poder y a esta debacle que amenaza su puesto en el PRI?

¿Quién es ‘Alito’ Moreno?

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas nació el 25 de abril de 1975 en Campeche, Campeche. Es el menor de seis hijos del matrimonio conformado por Emigdio Moreno Cosío y Yolanda Cárdenas. En 2010 se casó con Ana Laura Treviño en una boda a la que asistió la clase política del PRI. Tras divorciarse de Treviño, el 26 de enero de 2012, se casó con Christelle Castañón Sandoval, su actual esposa.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y cuenta con un diplomado en derecho electoral por la misma casa de estudios, de la que llegó a ser presidente de la sociedad de alumnos.

Sin embargo, su cédula profesional, 7179397, expedida en 2011, señala que estudió la licenciatura en derecho en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores “René Descartes”.

Antes de desempeñarse en la política, fungió como auxiliar técnico en la rectoría de la UACAM (el sitio web del SIL no señala en qué año). Después se desempeñó como coordinador de giras del presidente del Congreso de Campeche, y fue síndico de esa ciudad de los años 2000 al 2003.

Moreno es miembro activo del PRI desde que tenía 16 años: se afilió en 1991. En ese partido ha saltado de puestos estatales, en Campeche, a nacionales.

Trayectoria legislativa de ‘Alito’ Moreno

2003-2006: Es diputado federal en la LIX Legislatura. Funge como integrante de las comisiones de Juventud y Deporte, Marina y Seguridad Pública.

2006-2012: Es senador en las LX y LXI Legislaturas. Se desempeña como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte y es integrante de las comisiones de Derechos Humanos; Radio, Televisión y Cinematografía; Reforma del Estado, y Salud.

2012: Regresa a la Cámara Baja como diputado.

Trayectoria política

Además de ser consejero político municipal y después estatal del PRI en Campeche, (cargos para los que el SIL no especifica períodos), Moreno ha tenido los siguientes cargos:

2002-2008: Es presidente nacional del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) del PRI, llamado Red Jóvenes por México (RJM) desde el 2014.

2007-2010: Es secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

2009-2011: Es presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Campeche.

2012: Es secretario de operación política del CEN del PRI.

2015: Se convierte en gobernador de Campeche, cargo que ocupa del 16 septiembre al 13 junio de 2019.

2019: Pide licencia definitiva como gobernador para dirigir al PRI a nivel nacional ante el Congreso del Estado de Campeche, el cual nombra a Carlos Miguel Aysa González, actual embajador de México en República Dominicana, como gobernador sustituto. A este, lo sucedería Layda Sansores en el cargo. Desde el 18 de agosto de ese año, es presidente del tricolor.

La ‘guerra’ con Layda Sansores

Desde hace unos meses, ‘Alito’ Moreno se ha convertido en un dolor de cabeza para su propia casa: el PRI, pues ha sido exhibido por Layda Sansores en una serie de audios, escándalo que algunos no han dudado en llamar ‘Alitogate’. Sin embargo, él ha asegurado que dichas grabaciones “mienten” y ha acusado una persecución política en su contra.

Estos son algunos de ‘los trapitos al sol’ que Sansores le ha sacado a Moreno:

Cateo e investigación

4 de julio de 2022: Alrededor de 30 agentes ministeriales, encabezados por el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia , catearon la residencia de Moreno Cárdenas en Campeche como parte de las diligencias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. La inspección del inmueble, ubicado Lomas del Castillo, tuvo una duración de más de seis horas.

, catearon la residencia de Moreno Cárdenas en Campeche como parte de las diligencias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. La inspección del inmueble, ubicado Lomas del Castillo, tuvo una duración de más de seis horas. 8 de julio de 2022: El Gobierno de México informó que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado una carpeta de investigación en contra de Moreno; sin embargo, minutos después de dar a conocer la noticia, borró la publicación en su cuenta de Twitter. El Gobierno había detallado que Moreno sería investigado por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Ante esto, ‘Alito’ señaló a la administración de Andrés Manuel López Obrador de utilizar las instituciones del Estado para realizar una persecución política.

Piden su renuncia

Tras esta serie de escándalos, exgobernadores y exfuncionarios priistas, como Miguel Ángel Osorio Chong, han pedido la renuncia del líder nacional del PRI.

Pero pese a toda esta debacle, ‘Alito’ ha logrado mantenerse en el cargo. “Si Dios me da vida seguiré aquí en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que están allá afuera (diciendo): ‘no, que si no resultados’. Yo fui electro cuatro años, yo me quedo aquí y me vale m*dre lo que digan, al final del camino me toca lo que viene”, dijo en una presunta conversación con Marko Cortés, dirigente del PAN, revelada el pasado 12 de julio por Sansores.

Con información de Lourdes Alonzo.