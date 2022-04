Caso Debanhi Escobar: Su padre asegura que ha recibido amenazas

Antes de ingresar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres, en Nuevo León, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, admitió haber recibido amenazas de muerte por la indagatoria que se realiza en el caso de su hija, quien fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril.

El padre de Debanhi dijo no tener miedo a las amenazas que ha recibido vía telefónica e indicó que se encuentra dispuesto a enfrentar la muerte con tal de llegar a la verdad de lo que sucedió con la joven.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte. ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo, gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la laguna en dado caso de que así sea”, dijo Mario Escobar durante una breve entrevista que dio a los medios locales.

Con respecto a su visita a la fiscalía, el padre de Debabhi Susana Escobar explicó que acudió a recoger una serie de documentos sobre el caso, además de dar informes a la autoridad sobre el peritaje privado (previamente autorizado por la FGJ de Nuevo León) que le hicieron al cuerpo de su hija.

“Venimos a recoger unos documentos, esperamos que los tengan y posteriormente saliendo a ver qué es lo que encuentro, qué es lo que me dicen, les daré muchos detalles. En su momento lo entregaré (el peritaje) con mis abogados, con la gente que corresponda, con los antropólogos, con los especialistas en la materia, y bueno, ya sabrán”, comentó.

Ello, después de que el miércoles, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León diera a conocer durante una conferencia de prensa los avances de las investigaciones de la muerte de Debanhi Escobar, entre ellos, algunos videos que tiene en su poder, donde se muestra parte del recorrido que hizo la joven previo al encontrar su cuerpo dentro de una cisterna.

Acompañado de Mario Escobar, el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, reiteró que todavía no está descartada ninguna línea de investigación.