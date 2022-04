México no se despide del reporte de casos COVID: será publicado cada viernes

Después de que el Gobierno federal informara este martes 26 de abril que México está en proceso de dejar la pandemia y avanzar al estado endémico, la Secretaría de Salud explicó que el Informe técnico de casos de COVID-19 será emitido una vez a la semana.

Las cifras oficiales sobre los contagios y muertes por esta enfermedad serán publicadas cada viernes, por lo que los datos de esta semana se conocerán hasta este 29 de abril.

A más de dos años de confirmarse el primer caso de coronavirus en México, autoridades federales también decidieron poner fin a las conferencias que daba el subsecretario Hugo López-Gatell cada martes en la ‘mañanera’ para informar sobre el estado de la pandemia.

Incluso, Salud ya no emitirá el Semáforo epidemiológico de COVID-19. “Hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, este que está vigente termina el primero de mayo, ya no lo emitiremos”, dijo López Gatell.

México se queda en Semáforo verde

En su último anuncio, la dependencia determinó que las 32 entidades federativas del país permanecerían en semáforo verde, como resultado de la disminución sostenida de casos de COVID-19.

La semana epidemiológica número 13 cerró con una reducción de 15 por ciento en el número de casos estimados, en comparación con la anterior.

En los últimos 14 días, 4 mil 387 personas reportaron signos y síntomas de COVID, es decir solo el 0.08 por ciento del total registrado desde el inicio de la pandemia.

Casos COVID

En la semana 16 de la epidemia, que abarca del 17 al 23 de abril, se registraron, en promedio, 292 casos de coronavirus por día, una de las cifras más bajas en las últimas cinco semanas.

“Llevamos más de tres meses en donde tenemos una reducción invariante, cada vez se mantiene una cantidad de casos mínima”, apuntó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.