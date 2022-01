‘Goliza’ al ‘Cuau’: Esta es su colección de polémicas como gobernador

Cuauhtémoc Blanco ya llegó a la mitad de su mandato como gobernador de Morelos, pero ha sido justo el último año uno de los más complicados para el exfutbolista que se ha visto envuelto en polémicas siendo la más reciente la foto con presuntos narcotraficantes.

¿En qué ‘camisas de 11 varas’ se ha metido el ídolo americanista como mandatario estatal?

‘En México algunos me ven para muchas cosas’

En una declaración que sonó ‘presidenciable’, el gobernador descartó que estuviera en sus planes abandonar su puesto para ‘saltar’ a la administración federal (algo que sí hizo Adán Augusto López, por ejemplo).

Blanco dijo esto en julio, después de que sostuvo varios encuentros en un lapso de 12 días con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo tengo un compromiso aquí con todos los morelenses. A lo mejor nos vamos a México, no precisamente a eso (…) hay muchísimas cosas que no se las puedo comentar y no puedo renunciar, hasta ahorita sigo firme como te digo, todo puede pasar en dos años”, expresó.

Campesinos protestan por falta de fertilizantes

Ese mismo mes, un grupo de integrantes de Antorcha Campesina de Morelos llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional, demandando que el Gobierno de Morelos les entregara fertilizantes.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en la entidad, adoptando el modelo federal, anunció que no entregaría este material a intermediarios, sino que lo haría de manera directa a las y los campesinos.

Los antorchistas, en su momento, denunciaron que ni Blanco ni el delegado del Bienestar en Morelos, Raúl Anaya Rojas, los habían atendido.

Red de corrupción

En septiembre, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el exfutbolista y una red de amigos y familiares investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal.

La denuncia por enriquecimiento ilícito, presentada el 13 de ese mes, se difundió este miércoles a nombre de Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos.

La denuncia se presentó un año después de la revelación de una investigación de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de corrupción de los colaboradores de Blanco.

Al respecto, el exfutbolista aseguró que interpondría una demanda contra quienes, dijo, trataban de dañar su imagen.

“Vamos a presentar los elementos, que no hay ningún elemento, vamos a presentar la demanda porque creo que está dañando mi imagen y la de mi familia, vamos a tratar de solucionar este tema. Que se prepare porque vamos a demandarlo”, refirió.

¿El ‘Cuau’ ya tomó partido rumbo a las elecciones de 2024?

Y es que en diciembre del año pasado, el gobernador morelense fue cuestionado sobre si apoyaría el proyecto de Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno, o “de otro más”.

“Mira, lo que nos diga el señor presidente (AMLO) creo que todos los morelenses deberíamos estar agradecidos porque nos ha apoyado muchísimo, así que si él toma esa decisión (apoyar a Claudia Sheinbaum) tenemos que respaldarlo”, agregó.

“Yo me llevo muy bien con Claudia, con el presidente y con toda la gente cercana de él. Las decisiones las toma el presidente y sí él dice que fulanito o fulanita pues hay que apoyarlo”, reiteró.

Se toma ‘nada más’ dos semanas de vacaciones

El funcionario pidió ausentarse de su puesto del 17 de diciembre al 2 de enero, con lo que dejó a Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, al frente de la administración del estado.

Fue después que se supo que Blanco viajó a Brasil por motivos familiares, según las autoridades de Morelos.

“La diferencia es que él transparentó todo el proceso”, indicaron.

Fotos polémicas

El lío más reciente para Blanco fue la publicación de unas fotografías donde se le ve con supuestos líderes del narcotráfico.

El gobernador dijo que desconocía a los supuestos líderes con los que aparece en las imágenes que datan del 2018 y que así como esa imagen, él se ha tomado muchas fotografías con personas, por su faceta como futbolista, pero además, dijo, “no les ando preguntando a qué se dedican”.

Aunado a que, refirió que no descarta que aparezcan más imágenes por el estilo, dado su profesión anterior como seleccionado nacional y ante la guerra sucia que le han iniciado sus adversarios, en la carrera por el 2024.

Tras la publicación de esas imágenes, aparecieron narcomantas en Oaxtepec. Una de las advertencias hacia el mandatario estatal refiere que “hasta aquí se rompen los acuerdos” con palabras altisonantes, sin que hasta el momento dicho mensaje haya sido firmado por algún grupo delictivo.

Con información de Verónica Bacaz y EFE