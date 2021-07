‘En Mexico algunos me ven para muchas cosas’, dice Cuauhtémoc Blanco tras encuentros con AMLO

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que no renunciará al cargo para asumir algún puesto a nivel federal, aunque reconoció que “todo puede suceder” en dos años, cuando esté cerca del fin de su periodo constitucional como jefe del ejecutivo.

“En Mexico algunos me ven para muchas cosas”, dijo. Esto después de que en un lapso de 12 días ha sostenido encuentros con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reuniones en las que aseguró ha gestionado apoyos para Morelos con el Gobierno Federal, para, dijo, fortalecer la economía del estado.

Incluso en uno de los encuentros acompañó al deportista Brandon Moreno, campeón de la UFC, para acercarse con el mandatario mexicano, pero Cuauhtémoc Blanco descartó -de momento- tener una invitación para presidir la CONADE o en algún otro cargo del gabinete de AMLO.

“Yo tengo un compromiso aquí con todos los morelenses. A lo mejor nos vamos a México, no precisamente a eso (…) hay muchísimas cosas que no se las puedo comentar y no puedo renunciar, hasta ahorita sigo firme como te digo, todo puede pasar en dos años”, expresó el mandatario tras cuestionarlo si dejaría el cargo en próximos meses.

Respecto si tiene intención de sumarse a Morena luego de que el Partido Encuentro Social y/o Encuentro Solidario (PES) a nivel nacional perdió el registro, Blanco Bravo insistió en que no hay nada decidido y que “todo puede suceder”.

“Ahorita Estoy en el PES, no sabemos; pueden pasar muchas cosas, puedo irme a la Ciudad de México en dos años y medio, hay quien me ve con futuro en la Ciudad de México, pero en este momento tengo un compromiso en Morelos que tengo que terminar”, abundó.

Lo anterior, tras el banderazo de salida al inicio del programa operativo de vacaciones de verano, en el que anunció habrá un despliegue de más de 3 mil 500 elementos del Mando Coordinado para vigilar los principales destinos de la entidad.

En este marco, reiteró que en materia de seguridad, la estrategia planteada en Morelos ha dado resultados, y prueba de ello es la detención de ocho líderes de grupos delincuenciales. “De brazos cruzados no estamos y no vamos a pactar con la delincuencia organizada”, aseveró.