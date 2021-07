Relación con Nuevo León ‘será buena’: AMLO tras encuentro con Samuel García

Las reuniones del presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores electos de oposición continuaron este miércoles con su encuentro con Samuel García.

El mandatario aseguró que la relación “será buena” con el gobierno entrante de quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano, “poniendo siempre por delante el interés del pueblo”.

Durante la campaña, Movimiento Ciudadano, partido representado por el exsenador, acusó que López Obrador estaba “metiendo las manos” en la elección en Nuevo León, esto después de que la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra García.

El político estaba siendo investigado por recibir presuntamente aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

A finales de junio, García dijo creer que la investigación en su contra ya había terminado.

Yo creo que sí porque no he recibido ni una cita ni un requerimiento. Todas las contabilidades se subieron al INE (Instituto Nacional Electoral) y no ha habido ninguna falta ni multa; todo se ha entregado en tiempo y forma”, comentó en entrevista con Grupo Fórmula.

Se espera que este miércoles, López Obrador también se reúna con Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro y quien es de extracción panista.

Fue amistosa y productiva la entrevista con Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. Será buena la relación entre ambos gobiernos, poniendo siempre por delante el interés del pueblo. pic.twitter.com/yYYJqcMOvS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 7, 2021