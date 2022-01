Maestro, ¿completaste tu esquema con CanSino y otro biológico? Ya no es necesaria la dosis de refuerzo

El personal educativo que fue inmunizado con CanSino en abril y mayo de 2021 y después decidió vacunarse con otro biológico (Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson, etc.) ya no necesita aplicarse una dosis de refuerzo, al menos no por el momento, afirma el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de Atención de Emergencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Gobierno de México anunció que los maestros y maestras del país recibirán una dosis de refuerzo contra el COVID-19 a partir del sábado 8 de enero. Jorge Alcocer, secretario de Salud, dio a conocer que los docentes recibirán la vacuna del laboratorio Moderna y que se pretende aplicar 2.77 millones de dosis de este biológico.

Sin embargo, el especialista de la UNAM afirma que el gobierno no tiene contemplado que una gran cantidad de maestros decidió aplicarse otra vacuna, además de la de CanSino (elegida para inmunizar al personal educativo en 2021), por miedo a que la fórmula desarrollada por la farmacéutica china no fuera tan efectiva.

“Muchísima gente se fue a poner dosis extras de las vacunas y ahora van a estar en la lista del personal educativo. A ver si eso no desajusta las cuentas, porque muchos terminaron poniéndose otras vacunas e hicieron lo que quisieron”, aseguró para El Financiero.

“Por eso era importante respetar el turno y escuchar a los especialistas que dijimos que con CanSino era suficiente. Hay una campaña de desprestigio de las vacunas, en especial la de CanSino, hay gente hablando mal de la vacuna con pocos elementos”, señaló el experto de la máxima casa de estudios del país.

¿Cuándo es de poca utilizad aplicarse una dosis de refuerzo?

Para el doctor, aplicarse la dosis de refuerzo de Moderna resultaría de poca utilidad si el paciente ya se aplicó una dosis de CanSino y el esquema completo de otro laboratorio, ya que las personas en esta situación habrían recibido una última dosis de la vacuna hace menos de cuatro meses.

“Si alguien ya se aplicó la dosis de CanSino, más un esquema completo de otro biológico ya no es necesario aplicarse la dosis de refuerzo. Es importante decirlo, si alguien ya se puso dos vacunas, ya no es necesario, porque ya tienen el efecto de lo que sería un refuerzo. Si te pusiste CanSino en mayo y luego AstraZeneca en julio, agosto, septiembre, octubre, ya estás completo. Ya no necesitas más vacunas”, afirmó.

Asimismo, el especialista de la UNAM aseveró que lo ideal sería que cualquier persona se aplique una vacuna de refuerzo, lo haga solo si ya cumplió al menos seis meses desde que recibió la última dosis de su esquema primario.

“Cuando las vacunas se ponen antes de cuatro meses (el refuerzo), la utilidad es limitada. El refuerzo antes de cuatro meses no es tan bueno, no funciona muy bien. Es recomendable esperar, por lo menos, seis meses”, apuntó.

Finalmente, Rodríguez mencionó que el Gobierno debería tener en su plataforma de registro una opción para que la ciudadanía pueda indicar si ya se aplicó otra vacuna además de CanSino.

Efectividad de la vacuna COVID de Moderna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó este biológico en la lista de uso en emergencias el pasado 30 de abril, luego de evaluar su calidad, seguridad y eficacia.

“Se ha demostrado que la vacuna de Moderna tiene una eficacia de aproximadamente el 94.1 por ciento en la protección contra COVID-19, desde 14 días después de la primera dosis”, establece la OMS.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de la vacuna COVID de Moderna desde el pasado 28 de agosto.

La OMS agrega que la vacuna COVID de Moderna es efectiva contra las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2; sin embargo, no aclara el nivel de protección de este biológico contra la cepa ómicron.

Además, indica que se desconoce si este biológico “protegerá de la transmisión a otras personas” del virus. “La inmunidad se mantiene durante varios meses, pero todavía no se conoce la duración completa. Estas importantes cuestiones están en proceso de estudio”, agrega.