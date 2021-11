AMLO rechaza ‘dedazo’: apoyará a quien gane encuesta para candidatura presidencial de Morena

En la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su apoyo y si fuera el caso, su voto para los candidatos pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que ganen las encuestas que contempla el partido en sus estatutos.

“Si a mí me tocara participar yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta estarme metiendo en estos asuntos pero también para lo nacional… cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento voy a apoyar a quien gane la encuesta, hombre o mujer, claro, solo con mi voto porque no puedo utilizar, como era antes los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido”.

La declaración la realizó en el marco del proceso electoral de Quintana Roo en el que precandidatos han realizado su registro para la gubernatura del estado. El presidente repudió la guerra sucia librada en redes sociales por los aspirantes y reiteró que la mejor forma para poder elegir a un candidato de un partido es mediante las encuestas porque en ellas decide la gente.

“Mi opinión es que ese es un buen método porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe quién es quién”.

El lunes, el líder de Morena, Mario Delgado, reveló que un total de 153 hombres y mujeres se inscribieron para las candidaturas del partido en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Sus solicitudes serán analizadas y se elegirán únicamente 24.

Esta semana, el Consejo Nacional, un órgano colectivo de Morena integrado por 200 miembros, elegirá a dos mujeres y dos hombres que mejor cumplan con los requisitos del partido y posteriormente serán sometidos a la Comisión Nacional de Elecciones para que sean encuestados y de ahí, obtener los resultados.