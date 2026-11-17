El papa León XIV aclaró que todavía se revisa cuáles serán sus visitas internacionales el próximo año.

Luego de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV dejó abierta la posibilidad de visitar la Basílica de Guadalupe en México.

“Los próximos viajes todavía están en programación para 2027 (...) Pueden soñar, pero no se despierten todavía porque llegaré, llegaré… Espero que sí pronto, vemos cuándo”, dijo el papa al ser cuestionado sobre los ‘sueños’ de México ante una próxima visita, como parte de una entrevista con medios de comunicación.

En otras ocasiones, el papa León XIV expresó sus intenciones de visitar la Basílica de Guadalupe, pero hasta el momento no ha dado alguna fecha aproximada.

León XIV aclaró que todavía se revisa cuáles serán sus visitas internacionales el próximo año, pero tampoco descartó que, entre estos viajes, uno de sus destinos sea México.

¿Qué sabemos sobre los próximos viajes del papa León XIV?

Al ser cuestionado sobre un posible viaje a Estados Unidos, su país de nacimiento, zanjó diciendo que no tiene en estudio ningún viaje para 2027 excepto el de Corea del Sur para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.

Durante el encuentro con los periodistas de los medios de todo el mundo, León XIV también habló de su identidad estadounidense: “En muchas cosas soy gringo, norteamericano”, aunque recordó que antes del cónclave un periódico lo había definido como “el menos americano de los americanos”.

El pontífice explicó que, por ejemplo, su forma directa de expresarse es uno de los rasgos de esa cultura. “Cuando hablo de las cosas en general, soy directo, digo las cosas como son”, señaló, al mencionar como ejemplo la transparencia con la que ha hablado de su estado de salud.

El papa añadió que, aunque no quería volver a hablar del tema, es decir, la noticia que votó en las elecciones de mitad de mandato en EU, tenía que destacar “su profunda fe en la democracia y en la participación democrática”.

León XIV envía mensaje a políticos en el mundo

Sobre otro mensaje a los políticos estadounidenses tras las elecciones intermedias, el papa deseó “ver más capacidad de diálogo, construcción de puentes, reconciliación, menos polémica, menos guerra, menos división”.

Además, reconoció que este objetivo puede parecer un sueño, pero aseguró que es posible y reivindicó la doctrina social de la Iglesia como instrumento para promover el entendimiento.

“No hago comentarios políticos, hago promoción de la doctrina social de la Iglesia con la esperanza de que algunos la escuchen”, lanzó como mensaje a la clase política.

León XIV se mostró muy agradecido por todo el cariño que recibió en su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, que incluso llevó a un lanzamiento de un rosario durante la misa en Lima que le dio en la cara, y que se toma con humor: “Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo”.

*Con información de EFE