Caso Fernando Cerimedo: Nadia Beller sale de Bolivia y viaja a México tras recibir salvoconducto

La Cancillería de Bolivia informó este miércoles que otorgó el salvoconducto a la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, y confirmó que salió del país tras recibir asilo diplomático por parte de México.

El Ministerio de Exteriores dijo en un comunicado que el salvoconducto solicitado para Beller, quien estaba en la Embajada mexicana desde la semana pasada, fue entregado durante “las primeras horas del 11 de noviembre”.

La Cancillería señaló que, en coordinación con el Ministerio de Gobierno (Interior) y la Dirección de Migración, acompañó el procedimiento correspondiente, “habiéndose concretado la salida” de la consultora política del territorio boliviano “durante la mañana de este miércoles”.

¿Por qué México le concedió asilo?

Beller aseguró hace unos días en sus redes sociales que sufría “acoso y revictimización por parte del Estado boliviano” porque, según dijo, la Policía la seguía “ilegalmente”, pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud para retirarle la custodia policial al ser testigo protegida en una de las causas penales abiertas contra Cerimedo en Bolivia.

El Gobierno boliviano confirmó el domingo que México concedió asilo diplomático a Beller y que solicitó un salvoconducto para que la consultora salga del país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo a los medios que el Gobierno “siempre” garantizó la seguridad de Beller y que la escolta policial que tenía fue inicialmente solicitada por la misma abogada, “custodia a la que ella después acusó de seguirla, cuando lo único que hacía era cuidarla”.

Agregó que la solicitud de asilo fue una “decisión personal” de Beller y ratificó que se le otorgó el salvoconducto porque el Ejecutivo es “absolutamente respetuoso de los tratados” internacionales.

¿Qué se sabe sobre Fernando Cerimedo?

Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra Beller.

Por este caso, el argentino está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el Gobierno de Rodrigo Paz, por una supuesta influencia del argentino en el Ejecutivo, según aseguran sus detractores.

Desde la detención de Cerimedo han sido difundidos una decena de audios de supuestas conversaciones entre el argentino y miembros del Gobierno de Paz, cuya autenticidad será investigada por la Fiscalía mediante una comisión creada la semana pasada.

En una reciente entrevista con EFE en Madrid, el presidente Paz instó a la Justicia a investigar “todo lo que tenga que investigar” sobre el caso de Cerimedo.

En cuanto a la relación de su Gobierno con Cerimedo, el mandatario indicó que el consultor argentino “tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático”. “Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro”, añadió.

El consultor formó parte de la estrategia de comunicación del mandatario argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.