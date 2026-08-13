Lo meten a la cárcel: ¿Quién es Rosamel Fierro, el ladrón chileno y por qué lo detuvieron?

Rosamel Fierro fue detenido en Chile tras cinco años prófugo. La noticia se volvió viral por el nombre del señalado. (Capturas de pantalla).

Los periodistas chilenos no contenían la risa... La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo a Rosamel Antonio Fierro Huenumán, de 36 años, quien era buscado desde 2021 por su presunta participación en un violento robo con intimidación ocurrido en un predio forestal de Carahue, en la región de La Araucanía.

La noticia fue dada a conocer por los medios nacionales del país sudamericano. En redes sociales hizo viral un fragmento de un noticiario en el que los conductores no pueden contener la risa debido al claro doble sentido del nombre del detenido.

El arresto ocurrió el lunes 10 de agosto, cuando agentes de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y del Grupo Especial de Búsqueda de Prófugos de la PDI de Chile ubicaron al hombre.

Fierro fue detenido mientras circulaba acompañado de su pareja. Tras realizarle un control de identidad, los policías confirmaron que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con intimidación.

¿Por qué buscaban a Rosamel Fierro?

El caso por el que era buscado se remonta al 22 de marzo de 2021, cuando un grupo de individuos encapuchados y armados interceptó una camioneta en la que viajaban trabajadores forestales, al interior del fundo Aguas Blancas, en Carahue.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los atacantes obligaron a los trabajadores a descender del vehículo y los amenazaron con armas de fuego mientras registraban sus pertenencias.

Las víctimas también fueron obligadas a arrodillarse y uno de los sujetos habría simulado una ejecución al disparar a escasos metros de sus cabezas.

El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la camioneta. Después de ser liberados, los trabajadores huyeron del lugar, mientras los atacantes realizaron disparos en su contra.

Según explicaron las autoridadrs, la agrupación estaría relacionada con otros robos de características similares. Dos integrantes de la banda ya fueron condenados por este delito y permanecen en libertad bajo medidas cautelares.

Fuentes policiales vinculan a Fierro con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización asociada a la violencia rural en la Macrozona Sur de Chile.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la captura de Rosamel Fierro en redes sociales y señaló que se trataba de un prófugo de la justicia desde 2021 por el robo cometido contra dos trabajadores forestales en el predio Aguas Blancas.