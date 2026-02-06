Crisis energética en Cuba: Cierran clubs de playa y hoteles por falta de petróleo

Los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cortar los envíos de combustible a Cuba están empezando a afectar partes de su crucial industria turística.

Al menos dos grandes balnearios de Cayo Coco, en la costa norte de la nación caribeña, cerrarán a partir de este fin de semana debido a la escasez de gasolina, informaron este viernes empleados.

Un empleado de Mojito Cayo Coco informó que el resort cerraría por falta de combustible para que los empleados pudieran llegar a trabajar. Unos 200 huéspedes serán trasladados a Sol Cayo Coco, a unos 48 kilómetros de distancia.

El empleado, que pidió no ser identificado por temor a represalias, culpó a las sanciones de Trump y dijo que muchos de sus colegas estaban perdiendo sus empleos. En más de dos décadas en el hotel, comentó que había visto cierres temporales debido a múltiples huracanes, pero nunca por desastres no relacionados con el clima.

La recepción del Sol Cayo Coco confirmó que recibirá huéspedes de Mojito y Tryp Cayo Coco, que en conjunto suman alrededor de 850 habitaciones.

Las llamadas y mensajes a Mojito y Tryp no fueron devueltos. Los intentos de contactar a Meliá Hotels, que opera a Tryp y Sol, no tuvieron éxito.

WestJet Airlines y Sunwing Vacations, que se encuentran entre las agencias de viajes que envían a Cuba a cientos de miles de canadienses que buscan el sol en esta época del año, dijeron que están monitoreando de cerca la situación y continuarán siguiendo las instrucciones del gobierno canadiense.

Canadá cambió su guía de viaje a la isla a “ejercer un alto grado de cautela” anteriormente esta semana, citando la crisis energética en Cuba y la escasez de productos básicos.

A principios de enero, Washington cortó efectivamente los envíos de combustible a Cuba desde su principal aliado, Venezuela. Desde entonces, Trump ha amenazado con imponer aranceles sobre las naciones que envíen petróleo a la isla.

El gobierno de La Habana ha respondido reduciendo las rutas del transporte público, restringiendo los horarios de oficina y trasladando algunas clases universitarias a internet.

La Unión Eléctrica de Cuba dijo que la producción eléctrica del país cubriría menos de la mitad de la demanda máxima de la isla de 3.100 megavatios el viernes por la noche.

El turismo es una de las industrias emblemáticas de Cuba, ya que constituye una importante fuente de divisas, por lo que ha sido priorizado y protegido ferozmente por el gobierno. Sin embargo, los problemas económicos más amplios de la isla, como los prolongados apagones y la escasez de alimentos y productos básicos, están perjudicando al sector.

Las llegadas de turistas cayeron un 18 por ciento el año pasado en comparación con 2024, alcanzando su nivel más bajo en al menos dos décadas, tras la pandemia de COVID-19. Los visitantes extranjeros han disminuido un 62 por ciento desde su máximo histórico de 4,7 millones de personas en 2018.