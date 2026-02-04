Kristi Noem visita frontera en medio de críticas a la agenda anti-migrantes y ‘presume’ logros

Kristi Noem junto a varios funcionarios de alto rango, durante su visita a la frontera en Eagle Pass, Texas.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles la frontera sur del país para promover los “logros” de su agencia, en medio de una ola de críticas y protestas en contra de las políticas anti-migrante del Gobierno de Donald Trump.

Noem, junto a varios funcionarios de alto rango, entre ellos el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, se reunió hoy con agentes de la Patrulla Fronteriza en Nogales (Arizona), tras haber visitado ayer Eagle Pass (Texas).

En declaraciones en Arizona, Noem insistió en la reducción del número de detenciones de personas que cruzan de manera irregular la frontera bajo el mandato de Trump y aprovechó para criticar las políticas del expresidente, Joe Biden, quien salió del poder hace poco más de un año.

“Hemos logrado la frontera más segura en la historia de Estados Unidos, y lo hicimos inmediatamente después de la peor crisis fronteriza de nuestra historia”, afirmó Noem.

Los encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzan desde México hacia Estados Unidos cayeron en 2025 a su nivel más bajo en más de medio siglo, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew basado en estadísticas del Gobierno federal.

La agencia registró 237 mil 538 encuentros en el año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024 y concluyó en septiembre de 2025, frente a más de 1.5 millones en 2024, más de dos millones en 2023 y un récord de más de 2.2 millones en 2022.

A pesar de estas cifras en mínimos históricos, el Gobierno de Trump anunció hace poco más de un mes que comenzará a instalar más de 800 kilómetros de una nueva barrera flotantes, compuesta por boyas, sobre el río Bravo, para “disuadir” los cruces hacia Estados Unidos.

La visita de Noem a la frontera llega en medio de una ola de protestas en diferentes regiones del país, en rechazo a las tácticas y los operativos liderados por ICE.

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha intensificado sus políticas anti-migrantes y ha desplegado a agentes federales a distintas ciudades gobernadas por la oposición demócratas, en lo que llama “operativos” para detener a las personas sin estatus legal que han resultado en fuertes enfrentamientos con la población civil.

A su vez, el Gobierno ha sido acusado por organizaciones en defensa de los derechos humanos, como La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingés), de haber llevado a cabo detenciones sin orden judicial ni causa probable, perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza y arrestos en “lugares sensibles” como escuelas, hospitales y estaciones de transporte.