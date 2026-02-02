Trump aboga... por los demócratas: Pide a ultraconservadores apoyar acuerdo para reabrir Gobierno

El presidente Trump consiguió un acuerdo con los demócratas del Senado para financiar al Gobierno al menos hasta septiembre.

El presidente Donald Trump presionó a los ultraconservadores republicanos de la Cámara de Representantes para que acepten un acuerdo que alcanzó con los demócratas y así poner fin a otro cierre del Gobierno de EU.

Trump instó a los republicanos de la Cámara baja, mediante una publicación en redes sociales, a aprobar la medida de gasto “¡INMEDIATAMENTE!”. A los legisladores les advirtió que “NO puede haber NINGÚN CAMBIO” en el acuerdo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, enfrenta un camino complicado para sacar adelante el paquete de gasto ya aprobado por el Senado, resultado de una negociación entre Trump y el líder demócrata Chuck Schumer.

El proyecto financiaría a la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de septiembre y hasta el 13 de febrero al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que aún tendría recursos para redadas migratorias mientras ambos partidos negocian cambios en las políticas de aplicación de la ley.

La iniciativa enfrenta una rebelión interna en ambos partidos, lo que podría extender un cierre que se esperaba fuera breve. Johnson prevé que el Comité de Reglas realice una votación inicial este lunes 2 de febrero y confía en que la aprobación final ocurra el martes 3 de febrero.

¿Qué datos económicos no se publicarán por el cierre del Gobierno de EU?

El Departamento del Trabajo anunció que su muy esperado informe de empleo, previsto para el viernes 6 de febrero, se retrasará. La temporada de declaración de impuestos, que comenzó la semana pasada, también podría verse afectada. Además, se extenderían los retrasos en pagos y servicios a contratistas del Gobierno conforme continúe la falta de financiamiento. Los trabajadores federales no esenciales serían enviados a licencia sin goce de sueldo.

Los demócratas, conscientes de la indignación pública por los métodos de los agentes del ICE para endurecer la política migratoria, buscan evitar más muertes a manos de agentes armados y encapuchados en ciudades como Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros.

Personas que sostienen carteles durante una marcha contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Mineápolis. (Adam Bettcher/EFE)

En contraste, los conservadores temen que apoyar el acuerdo de Trump, que impone límites al comportamiento de los agentes del ICE, implique abandonar promesas centrales de campaña.

Demócratas progresistas han advertido que no votarán ni siquiera por dos semanas de financiamiento al DHS hasta que Trump acepte imponer nuevos límites a las redadas migratorias.

“Mis colegas del Caucus Progresista y yo hemos sido claros: Ni un centavo más para ICE hasta que se detenga el caos y la ilegalidad”, escribió en redes sociales Greg Casar, presidente del grupo, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Para aprobar el proyecto, Johnson deberá construir una coalición bipartidista de moderados, enfocándose en el apoyo al gasto en defensa y en revertir recortes a la investigación derivados del plan de “eficiencia” impulsado por Elon Musk.

¿Gobierno de Trump hará cambios a su políticas de redadas contra migrantes?

En entrevista el domingo 1 de febrero con NBC, Johnson afirmó que ve una “ruta” para modificar las políticas de control migratorio, incluyendo el uso obligatorio de cámaras corporales para los agentes y el fin de las redadas itinerantes.

No obstante, rechazó exigencias clave como requerir órdenes judiciales para arrestos de migrantes y revelar la identidad de los agentes, al considerar que ello pondría en riesgo su seguridad.

Inicialmente, Johnson planeaba aprobar el proyecto del Senado el lunes por la noche mediante un procedimiento acelerado que requería cerca de 70 votos demócratas para alcanzar una mayoría calificada. Pero pronto quedó claro que la mayoría de los demócratas se opondrían, debido a que el proyecto incluye recursos para redadas migratorias.

“Necesitamos una ruta sólida hacia una reforma profunda. La administración no puede solo hablar, tiene que actuar. Eso debe empezar hoy, no en dos semanas”, consideró el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries.

Johnson cambiará ahora de estrategia y llevará el proyecto al pleno bajo una regla de la Cámara que limita enmiendas y el tiempo de debate. Esa regla probablemente tendría que aprobarse solo con votos republicanos, mientras los conservadores exigen concesiones a cambio de su respaldo.

En el Senado, Schumer se movió para frenar la exigencia de conservadores de la Cámara de añadir una ley de identificación de votantes al paquete, al advertir que ese “veneno legislativo” impediría que el proyecto modificado avanzara en la Cámara alta.

Johnson ha invocado a Trump para cerrar filas entre los conservadores. “El presidente está liderando esto; es su decisión hacerlo de esta manera”, declaró Johnson a Fox News.