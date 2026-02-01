Así fue la Operación Sombra Negra que ‘hundió’ la red de tráfico de cocaína en Europa; hay 105 detenidos

Más de 100 personas fueron detenidas en la Operación Sombra Negra en Europa. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Ministerio de Interior de España/Shutterstock)

Tras meses de vigilancia e investigación, autoridades de cinco países presentaros los resultados de la Operación ‘Sombra Negra’, la cual concluyó con el ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos relacionados con el tráfico de cocaína a Europa.

El gran golpe al narcotráfico dejó un saldo de 105 presuntos narcotraficantes detenidos, el aseguramiento de más de 10 toneladas de cocaína y la incautación de 30 embarcaciones, que eran utilizadas como gasolineras y hoteles flotantes.

De acuerdo con las investigaciones, las más de 100 personas detenidas formaban parte de una organización criminal que operaba desde Sudamérica hasta Europa y que habría traficado unas 57 toneladas de cocaína en el último año.

Esta es la historia de cómo se llevó a cabo la Operación ‘Sombra Negra’, según informó el Ministerio del Interior de España.

Operación ‘Sombra Negra’, el mayor golpe al narcotráfico en Europa

Hace un año, autoridades de Estados Unidos, Colombia, Cabo Verde, Francia y Portugal iniciaron una investigación contra una red criminal que pasó de viajes redondos de una sola narcolancha a un esquema de distribución masiva y coordinada.

El operativo contó con la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Alianza Nacional de Ciberseguridad (NCA), la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Marruecos, la Oficina Europea de Policía (Europol), la Policía Judicial Portuguesa, entre otras corporaciones.

Estas fueron las dos fases de la operación ‘Sombra Negra’

Durante un despliegue para ‘cortar’ parte del entramado criminal, las autoridades actuaron en las Islas Canarias. Realizaron 29 incautaciones en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, con un saldo de 48 personas detenidas y el aseguramiento de cerca de 3.8 toneladas de cocaína y 19 embarcaciones.

Además, se aseguraron 100 mil euros, armas de fuego, teléfonos satelitales y dispositivos de geolocalización utilizados para coordinar el tráfico de droga.

Cuatro meses después, en noviembre pasado, el objetivo se concentró en el centro de mando logístico ubicado en el sur de la península ibérica, en el Campo de Gibraltar. Se ejecutaron 20 cateos en Algeciras y La Línea de la Concepción.

Como resultado, las agencias policiales detuvieron a 57 personas más y desarticularon la rama encargada de la tecnología y las comunicaciones. También aseguraron 700 mil euros, dos drones, inhibidores de frecuencia y sistemas de conexión satelital.

¿Cómo operaba la red criminal que traficaba cocaína a Europa?

La droga provenía principalmente de cárteles que operan en Colombia y Brasil, aunque las autoridades no precisaron los grupos con los que el grupo criminal desarticulado mantenía contacto.

El esquema operativo era complejo: 30 embarcaciones, divididas entre narcolanchas y nodrizas, que cumplían funciones específicas.

Las narcolanchas se utilizaban para trasladar la droga desde las costas hacia mar abierto, mientras que las nodrizas permanecían varios meses en el mar, con grandes depósitos de combustible, cargamentos de cocaína y espacios para descanso de las tripulaciones. Según las autoridades eran una especie de hoteles y gasolineras flotantes.

‘Halcones marinos’ traficaban la droga desde el mar a tierra firme

Por las noches, las narcolanchas partían desde ríos del sur de España —Guadalquivir, Cádiz y Huelva— y desde Portugal. Con apoyo de sistemas de navegación y comunicación satelital, se acercaban a las nodrizas, donde realizaban el trasiego de droga antes de regresar a tierra.

Las nodrizas evitaban acercarse a la costa durante días. Para mantenerse operativas, utilizaban hasta 100 mil litros de combustible y contaban con provisiones suficientes para la tripulación, suministradas por las narcolanchas.

Un papel clave correspondía a los llamados ‘halcones marinos’, quienes informaban sobre la ubicación de los operativos marítimos y aéreos de seguridad. De este modo alertaban sobre zonas vigiladas, ya que las narcolanchas evitaban ingresar a grandes puertos.

Una vez en tierra, la cocaína se trasladaba principalmente a Marruecos, Cádiz y Canarias, desde donde se organizaba la distribución del estupefaciente.

Tráfico de cocaína aumenta: Europol

Un informe de Europol, publicado bajo el título Diversificación en los modos operativos del tráfico marítimo de cocaína, advierte que el tráfico de este estupefaciente hacia Europa mantiene niveles “sin precedentes” y que el crimen organizado adapta sus métodos para evadir los controles policiales.

Las organizaciones criminales desplazan sus operaciones lejos de los grandes puertos y optan por rutas alternativas, como ocurrió con la red desmantelada en la operación ‘Sombra Negra’.

Europol también alertó sobre técnicas diseñadas para neutralizar herramientas tradicionales como escáneres, perros detectores y pruebas forenses.

Con información de EFE.