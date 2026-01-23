Pedro Inzunza, ‘El Señor de la Silla’ se declara NO culpable: ¿Cuándo será su próxima audiencia en EU?

Pedro Inzunza, "El Señor de la Silla" se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo

Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario y conocido como “El Señor de la Silla”, compareció ante una corte federal en San Diego, California, donde se declaró no culpable de los cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos. El caso mantiene atención por su trayectoria dentro del narcotráfico y por su vínculo con estructuras criminales del noroeste de México.

La comparecencia ocurrió un día después de su presentación formal ante el tribunal. Inzunza Noriega fue identificado durante años como ex mano derecha de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder de una organización criminal con presencia en Sinaloa y Sonora, según antecedentes judiciales del propio caso.

El proceso judicial en Estados Unidos avanza mientras el acusado permanece bajo custodia federal. La corte determinó prisión preventiva sin derecho a fianza, una medida reservada para casos considerados de alto riesgo procesal.

La pregunta central tras esta primera audiencia es cuándo continuará el proceso y qué sigue para uno de los operadores históricos del narcotráfico mexicano procesados en territorio estadounidense.

Cargos federales contra Pedro Inzunza Noriega en Estados Unidos

Durante la audiencia en la corte federal de San Diego, Pedro Inzunza Noriega se declaró no culpable de seis cargos federales. Las acusaciones incluyen narcoterrorismo, crimen organizado y tráfico de drogas, de acuerdo con lo expuesto en sala por autoridades judiciales estadounidenses.

La acusación sostiene que Inzunza Noriega participó en operaciones de trasiego de drogas hacia Estados Unidos como parte de una estructura criminal transnacional. No hay datos públicos sobre el volumen específico de droga atribuido ni sobre periodos exactos de operación incluidos en la acusación formal.

¿Cuándo será la próxima audiencia de El Señor de la Silla?

El tribunal programó dos nuevas fechas clave en el calendario judicial del caso. La siguiente audiencia está prevista para el 3 de febrero, seguida de una comparecencia adicional el 6 de marzo, ambas ante la misma corte federal en California.

Hasta el momento, no hay datos sobre un posible acuerdo de culpabilidad ni sobre negociaciones entre la defensa y la fiscalía. Tampoco se ha informado si el caso avanzará directamente a juicio.