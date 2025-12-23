Tragedia aérea: Muere el jefe del Ejército de Libia en un accidente de avión en Turquía

La delegación militar de Libia se había reunido con autoridades de Turquía horas antes del accidente aéreo. (Foto: AP)

El Gobierno de Unidad Nacional de Libia (GUN) confirmó este martes 23 de diciembre la muerte del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, en un accidente de avión en Turquía, en el que viajaba junto con altos cargos militares libios.

“Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, el estamento militar y todo el pueblo”, declaró el primer ministro del GUN, AbdelHamid Dbeiba, en un mensaje en la red social de X.

Previamente, el Ministerio del Interior de Turquía había informado de la pérdida de contacto con el avión que transportaba a Mohamed Al Haddad, junto a otros cuatro pasajeros, que tuvo que realizar un “descenso de emergencia” cerca de Haymana, a unos 60 kilómetros al suroeste de la capital Ankara.

Con Haddad viajaban el jefe de las Fuerzas Terrestres, Alfitouri Gharibil, y el líder de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmoud Al-Qatawi, además del asesor militar, Mohammed Al Asawi, y el fotógrafo militar, Mohammed Al-Mahjoub, que también fallecieron en el siniestro.

¿Qué hacían los militares de Libia en Turquía?

La delegación militar de Libia se había reunido este martes en Ankara con el jefe del Estado Mayor, Selcuk Bayraktaroglu, y el ministro de Defensa de Turquía, Yasar Güler, según informó la agencia informativa Anadolu.

Dbebiba transmitió su “más sentido pésame y sinceras condolencias” a las familias de las víctimas y a “sus compañeros de las fuerzas armadas”.

El ministro del Interior del gobierno de Turquía, Ali Yerlikaya, detalló que el avión tipo Falcon 50, con número de fuselaje 9H-DFJ, había despegado del aeropuerto de Ankara para dirigirse a Trípoli y que perdieron el contacto con la aeronave a las 20:52 horas, tiempo local.

Tras el accidente, las autoridades turcas cerraron el espacio aéreo de Ankara para vuelos, lo que causó retrasos en el aeropuerto de Esenboga.