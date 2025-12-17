María Corina Machado abandona Noruega con rumbo desconocido: ‘Cuidará su salud y necesita tiempo’

María Corina Machado habría abandonado Oslo, Noruega, supuestamente para atenderse de una fractura vertebral. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: EFE/Shutterstock)

María Corina Machado, Nobel de la Paz, abandonó Noruega, informó el primer ministro, Jonas Gahr Store, a Bloomberg el miércoles.

Se desconoce el destino de Machado, y Store no ofreció más detalles. La portavoz Magalli Meda dijo por mensaje de texto a Bloomberg que la Nobel de la Paz “está cuidando su salud” y que necesita tomarse un tiempo.

La activista venezolana por la democracia salió de la clandestinidad en su país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo la semana pasada, pero no alcanzó a llegar a la ceremonia, en la que su hija recibió el galardón en su nombre.

Confirman que María Corina Machado salió de Olso

Pedro Urruchurtu, que confirmó la salida de la premio Nobel de la Paz 2025 de Oslo para atenderse con un especialista para su “pronta y total” recuperación sobre una fractura vértebral.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, indicó Urruchurtu en un breve comunicado publicado en X.

Dijo que la exdiputada ya no se encuentra en Oslo, a donde viajó para recibir el Nobel de la Paz tras estar 11 meses en la clandestinidad en Venezuela. Aunque no ofreció detalles de la ubicación actual de Machado.

María Corina Machado sufrió fractura durante su salida de Venezuela

De acuerdo con información del medio Aftenposten, María Corina Machado se fracturó una vértebra mientras realizaba el viaje para llegar a Oslo, Noruega, para recibir el galardón.

Machado fue reconocida en el Hospital Universitario de Ullevål de Oslo, donde médicos identificaron diversas lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

“El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, declaró una fuente a Aftenposten sobre el estado de salud de Corina Machado.

A la par, Magalli Meda, portavoz de Machado, confirmó la fractura de la vértebra e insistió que la líder opositora planea regresar a Venezuela.

Supuestamente, las lesiones de Corina Machado la obligarían a prolongar su estancia en Noruega para su recuperación y recibir recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento.

Con información de EFE.