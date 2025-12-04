Donald Trump ‘cede’ ante Asia y permitirá que fabriquen autos ‘bonitos’ en EU: Estos modelos lo ‘enamoraron’

El presidente Donald Trump, aparentemente enamorado de los diminutos autos Kei que vio durante su reciente viaje a Japón, ha allanado el camino para que se fabriquen y vendan en Estados Unidos, a pesar de las preocupaciones de que sean demasiado pequeños y lentos para conducirlos con seguridad en las carreteras estadounidenses.

“Son muy pequeños, son realmente lindos, y dije ‘¿Cómo funcionaría eso en este país?’”, dijo Trump a los periodistas el miércoles en la Casa Blanca, mientras describía los planes para relajar los estrictos estándares de eficiencia de combustible de la era Biden.

“Pero no se nos permite fabricarlos en este país y creo que les irá muy bien con esos autos, así que vamos a aprobarlos”, dijo, y agregó que autorizó al Secretario de Transporte, Sean Duffy, a aprobar la producción.

Sin embargo, aunque los automóviles ultracompactos son muy populares en Asia, y los produce desde Nissan hasta BYD, actualmente no cumplen con los estándares federales para vehículos nuevos en Estados Unidos.

Una ley que permite importar a Estados Unidos automóviles con más de 25 años de antigüedad, incluso si no cumplen con los estándares de seguridad en caso de colisión, ha generado un culto entre los entusiastas estadounidenses.

Sin embargo, en algunos estados están restringidos a bajas velocidades en terrenos privados y prohibidos por completo en otros; la principal preocupación es que son demasiado pequeños, lentos y débiles para circular entre los enormes camiones y todoterrenos omnipresentes en las carreteras estadounidenses.

“La razón por la que los fabricantes de automóviles japoneses no fabrican ni venden coches kei en Estados Unidos (donde domina Tesla) es la viabilidad comercial”, afirmó Tatsuo Yoshida, analista sénior del sector automotriz de Bloomberg Intelligence. El mercado existe, pero sigue siendo un nicho, añadió Yoshida. “Los precios y los costos no coinciden”.

Los coches kei, que están diseñados para carreteras estrechas y tienen un precio asequible en relación con su tamaño, representan aproximadamente un tercio de todas las ventas de vehículos nuevos en Japón.

En respuesta a la última orden de Trump, Duffy dijo que su departamento ha “despejado el camino” para que Toyota Motor Corp. y otros fabricantes de automóviles construyan y vendan automóviles en Estados Unidos que sean “más pequeños y más eficientes en términos de combustible”.

Un portavoz de Toyota declinó hacer comentarios.

La aparente adopción por parte de Trump de los coches Kei es el último ejemplo de cómo los vehículos de pasajeros se utilizan como moneda de cambio geopolítica entre Estados Unidos y Japón.

Los vehículos de pasajeros fueron un tema central en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón a principios de este año, pero se convirtieron en una herramienta útil después de que Japón planteara la idea de importar y vender automóviles estadounidenses. Si bien la posibilidad de vender camionetas pickup fabricadas en Estados Unidos en Japón sonaba descabellada, Trump la entendió, al igual que la idea de reimportar a Japón automóviles fabricados por empresas como Toyota y Honda en Estados Unidos.