El evento donde lo coreano dominó con propuestas potentes y sorprendentes.

La realidad de los Autoshows en casi todo el mundo es cada vez es más evidente al ver cómo se llevan a cabo cambios de formatos o fechas para intentar que sobrevivan. Por sorprendente que pueda sonar, China no sufre de eso, por el contrario, sus eventos internacionales son cada vez más grandes, posicionándose ya en los primeros lugares. Desafortunadamente, este tipo de eventos han dejado de ser lo importantes y espectaculares que eran antes dando espacio a alternativas más atractivas como el CES en Las Vegas.

Sin embargo, hay marcas que no los dejan morir y, además de llevar a cabo una buena presentación, también muestran productos relevantes. Estos son los modelos más destacados de este evento que lucha por sobrevivir.

KIA TELLURIDE

La segunda generación del SUV más grande de Kia fue, probablemente, la presentación más relevante de esta edición del Autoshow de Los Ángeles. No habrá más motor V6, ahora integra un cuatro cilindros de 2.5 l turbo en la versión de entrada y que en total desarrolla 274 hp. También se agrega una opción híbrida, que toma el mismo motor de gasolina y en conjunto con el partido eléctrico desarrollan 329 hp, entregando hasta 14.8 km/l.

2027 Kia Telluride SXP

Al mismo tiempo, presentaron la versión versión X-Pro, su versión todocamino. Cuenta con el mismo motor de 2.5 litros turbo, pero con una preparación bastante nutrida para salirse del camino, como una altura sobre el piso de hasta 23 cm, diferentes modos de manejo para terrenos fuera del asfalto, incluido un bloqueo electrónico de diferencial trasero.

HYUNDAI CRATER CONCEPT

Esta es la intensión más seria que ha mostrado Hyundai para meterse de lleno al segmento de los 4x4 para quizá competir contra Bronco y Wrangler. Crater Concept, es más grande y alto que un Ioniq 5, pero con el aspecto rudo de un vehículo todoterreno, manteniendo la esencia retro-futurista actual de la marca. Si bien es un concepto, puede ser que esté muy cerca de convertirse en un auto de producción mucho antes de lo que pensamos.

Hyundai Crater (DREW PHILLIPS)

HYUNDAI ELANTRA TCR EDITION

Se trata de una edición especial para conmemorar los seis campeonatos de constructores consecutivos de Hyundai en el TCR World Tour. No presenta ningún cambio con respecto al Elantra N “normal” y mantiene los 286 hp derivados del 2.0 litros turbo. Los rines de 19” han sido diseñados específicamente para alojar las también renovadas pinzas de cuatro pistones, así como un enorme alerón trasero ajustable como sello distintivo.

Elantra N TCR (Dreambird)

LUCID GRAVITY TOURING

Después de dos años de haber presentado el Gravity Grand Touring, la empresa californiana cumplió con la promesa de traer una versión más “accesible” y la han denominado Touring, que es 15,000 dólares más barata, por lo que empieza en los 79,900 USD. Mantiene el doble motor eléctrico, pero cuenta con una batería más chica, con capacidad de 89 kWh y un rango de autonomía de 540 km. Produce 268 hp menos, por lo que queda en los 560 hp.

Lucid gravity

JEEP RECON

Se trata del primer Jeep 100% eléctrico en la historia de la marca, su producción comenzará a principios del próximo año en la planta de ensamble de Stellantis en Toluca. Cuenta con una batería de 100.5 kWh y por eso ronda los 450 km de autonomía, mientras que sus dos motores dan tracción a las cuatro ruedas y generan un total de 650 hp. También se convierte en el primer Jeep eléctrico en obtener la certificación Trail Rated.

Jeep Recon

FORD MAVERICK LOBO

La pickup más pequeña de Ford recibió el tratamiento Lobo, un nombre muy conocido en México, pero esta vez es una versión más de asfalto. Además del aspecto exterior, las modificaciones principales y exclusivas para esta versión son la suspensión rebajada 1.2 cm adelante y 3 cm atrás, las pinzas delanteras heredados del Focus ST europeo y la transmisión automática de siete velocidades con cambios detrás del volante.

2025 Ford Maverick Lobo Preproduction model shown. Available early 2025.

GENESIS GV60 MAGMA

Comencemos a ver a Magma como la división deportiva de la marca de lujo de Hyundai, algo así como AMG para Mercedes-Benz o M para BMW. Esta vez, Genesis dio a conocer el primer vehículo de producción bajo esta designación. Se trata de su SUV GV60, que ahora desarrolla 601 hp, o hasta 640 hp con el Boost Mode. Gracias a eso alcanza 100 km/h en 3.4 segundos y 260 km/h como velocidad máxima.