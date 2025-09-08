Tiroteo en Jerusalén: Detienen a atacante que abrió fuego contra 6 personas a bordo de un autobús

Las autoridades israelíes arrestaron este lunes 8 de septiembre a un “sospechoso” de Jerusalén tras el ataque mortal a tiros en una parada de autobús donde dos palestinos de Cisjordania ocupada dispararon contra un grupo de israelíes, matando a seis personas, anunció la Policía de Israel en un comunicado.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados.

Al menos 21 personas resultaron heridas en el lugar y fueron trasladadas a tres centros médicos diferentes, incluidos los Centros Médicos Shaare Zedek y Hadassah-University en Ein Kerem y Monte Scopus. Más de 26 personas en el lugar recibieron tratamiento por ansiedad.

Las autoridades no dieron más detalles sobre este nuevo “sospechoso” y se limitaron a decir que su papel en los ataques “está siendo investigado”.

El detenido tiene antecedentes por tratar de introducir en Israel a trabajadores palestinos de Cisjordania ocupada sin permiso para cruzar, y las autoridades sospechan que ayudó a los dos atacantes a entrar en Jerusalén, según la cadena pública israelí, Kan.

¿Qué sabemos del tiroteo en Jerusalén?

El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU.

Los atacantes subieron al autobús de la línea 62 en Jerusalén, que opera en toda la ciudad, y comenzaron a disparar contra los pasajeros.

En respuesta al ataque, un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada de autobús se enfrentaron a los atacantes y respondieron al fuego.

Los responsables murieron en el lugar y tenían veintitantos años y eran originarios de localidades a las afueras de Ramala, El-Kubeiba y Katanna. La Yihad Islámica Palestina y Hamás elogiaron el ataque.

Los residentes palestinos de Jerusalén Este tienen un permiso especial que les permite trasladarse entre Cisjordania ocupada e Israel, pero no son ciudadanos israelíes de pleno derecho y no pueden votar en las elecciones generales.

Con información de Jerusalem Post