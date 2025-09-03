Mueren 15 personas al descarrilar funicular turístico en Lisboa; Fiscalía de Portugal investiga accidente

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles. (Foto: EFE)

La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de este miércoles que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Gloria), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara.

Así lo confirmó en un breve comunicado enviado a EFE, en el que precisó que “como ocurre en este tipo de situaciones y tal como determina la Ley, el Ministerio Público abrirá una investigación”.

Agregó que está llevando a cabo los procedimientos necesarios en el ámbito de sus competencias, “en concreto para efectos de preservación de las pruebas”.

El accidente conmocionó este miércoles a la capital portuguesa. Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18:08 hora local, tras lo que se desplegó un fuerte dispositivo policial en la céntrica zona, con numerosas ambulancias y camiones de bomberos.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

El funicular conecta la Praça dos Restauradores, donde se concentraron cientos de turistas y curiosos, y el mirador Jardim de São Pedro de Alcântara, en Barrio Alto.

Unión Europea lamenta accidente en Lisboa

La Unión Europea externó este miércoles sus condolencias por el descarrilamiento del funicular del Elevador de la Gloria en la capital de Portugal, Lisboa, un trágico accidente que se ha saldado con la muerte de al menos 15 personas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció su más sentido pésame a los familiares de las víctimas a través de un breve mensaje publicado en redes sociales en el que ha dicho sentirse “triste” por el accidente.

En tanto, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha afirmado que “Europa se solidariza con las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad de Lisboa”. “Nuestros corazones están con los afectados por la tragedia en el Elevador de la Gloria”, ha agregado.

‘Estamos en shock, vimos cómo sacaban los cuerpos’, italiana narra el terror vivido

Paola Landolfi es una turista italiana, de 52 años, quien junto a su hijo de 13 años estuvo a punto de ser una de las víctimas del accidente del funicular, pero tras llegar minutos después del percance, solo fue testigo de una escena aterradora.

“Sí, el Hard Rock Café está ahí. Quería llevar a mi hijo Giuseppe, tiene 13 años y está a punto de empezar octavo. Estaba listo para hacer fila para tomar el funicular, pero en cuanto llegamos al punto de partida, vimos llegar a los bomberos y a la policía... el vehículo acababa de estrellarse contra el edificio. Nos bloquearon las barreras, vimos cómo sacaban los cuerpos de entre los escombros... fue una escena terrible”, relató la turista al medio italiano Corriere della Sera.

Las autoridades de Portugal se han manifestado en apoyo a las víctimas y sus familiares, en lo que han considerado es una tragedia sin precedentes.

“Esta es una tragedia sin precedentes en nuestra ciudad. Es hora de actuar y ayudar, agradezco a todos su rápida respuesta. Lo único que puedo decir es que es un día verdaderamente trágico”, expresó Carlos Moedas, alcalde de Lisboa.

Con información de EFE, Europa Press y Corriere della Sera