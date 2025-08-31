Rudy Giuliani, exabogado de Trump, sufre accidente: ¿Cuál es el estado de salud del exalcalde de NY?

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani afuera de los tribunales en Nueva York el 3 de enero del 2025.

Rudy Giuliani, exabogado del presidente Donald Trump, se recupera de una vértebra fracturada y otras lesiones tras un accidente automovilístico en Nueva Hampshire, informó un portavoz del exalcalde de la ciudad de Nueva York este domingo 31 de agosto.

El vehículo de Giuliani fue golpeado por detrás mientras viajaba por una autopista el sábado 30 de agosto por la noche, según un comunicado publicado en X por Michael Ragusa, jefe de seguridad de Giuliani.

“Sufrió lesiones pero está de buen ánimo y recuperándose enormemente”, afirmó Ragusa y agregó: “Esto no fue un ataque dirigido”.

¿Qué lesiones sufrió Rudy Giuliani tras su choque de auto?

Giuliani, de 81 años, fue llevado a un centro de traumatología cercano y fue tratado por lesiones que incluían “una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pierna inferior”, explicó Ragusa.

Antes del accidente, Giuliani había sido “detenido por una mujer que era víctima de un incidente de violencia doméstica” y contactó a la policía para asistirla, indicó Ragusa. En el comunicado, mencionó que el posterior accidente fue “aleatorio y no relacionado” con el incidente de violencia doméstica.

Giuliani estaba en un carro alquilado y “nadie sabía que era él”, agregó Ragusa en la publicación en X.

Otro portavoz de Giuliani, Ted Goodman, y la Policía Estatal de Nueva Hampshire no han respondido a solicitudes de comentarios.

“Gracias a todas las personas que se han comunicado desde que se enteraron de la noticia sobre mi padre. Sus oraciones significan mucho”, expresó Andrew Giuliani, hijo de Rudy Giuliani, en X.

El hecho sigue a algunos años difíciles para el excandidato presidencial republicano, quien fue apodado “el alcalde de la nación” por su liderazgo en Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Más tarde, Giuliani se convirtió en el abogado personal del presidente Donald Trump por un tiempo y en un defensor vocal de las acusaciones de fraude de Trump en las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Trump y sus partidarios perdieron docenas de demandas alegando fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no encontraron signos de irregularidades o errores significativos.