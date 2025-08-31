China pide a India más comercio para combatir aranceles de Trump: ‘Que bailen el elefante y el dragón’

El primer ministro indio, Narendra Modi, delante a la derecha, llega a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Tianjin, China

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, tuvieron su primera reunión desde el regreso de Donald Trump al poder este domingo 31 de agosto.

Los antiguos rivales asiáticos se comprometieron a una cooperación más profunda para afrontar las consecuencias económicas de la guerra comercial con Estados Unidos.

¿Qué medidas anunció India para mejorar su relación comercial con China?

Modi anunció la reanudación de los vuelos directos entre ambos países y afirmó que las relaciones se han estabilizado en el último año tras la retirada de los soldados de los puntos de fricción en el Himalaya.

Xi Jinping y Modi se reunieron en la ciudad portuaria de Tianjin en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque centrado en la seguridad.

Durante su reunión bilateral del domingo, Xi presentó cuatro sugerencias para profundizar los lazos entre China e India, según declaró el secretario de Relaciones Exteriores, Vikram Misri, a la prensa en Tianjin.

Xi instó a fortalecer la comunicación estratégica y a profundizar la confianza mutua; ampliar la cooperación para lograr beneficios mutuos y resultados beneficiosos para ambas partes; atender las preocupaciones de cada uno, y fortalecer la cooperación multilateral para salvaguardar los intereses comunes, afirmó Misri.

China e India no deben permitir que los problemas fronterizos definan su relación, declaró Xi a Modi, añadiendo que la “decisión correcta” es ser amigos.

“Mientras ambos países sigan siendo socios en lugar de rivales, y se consideren mutuamente oportunidades de desarrollo en lugar de amenazas, las relaciones entre China y la India prosperarán y avanzarán con paso firme”, declaró Xi, según la agencia de noticias china Xinhua.

China e India, unidas por los aranceles de Trump

La visita de Modi, su primera a China en siete años, se produce en un momento en que ambos países se enfrentan a fuertes aranceles por parte de Washington y en medio de la creciente urgencia de diversificar sus alianzas globales.

La semana pasada, Estados Unidos cumplió su amenaza de imponer un arancel de 50 por ciento a los productos indios, como castigo por las continuas compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que, según Washington, contribuye a financiar la guerra de Moscú en Ucrania.

Nueva Delhi ha defendido sus vínculos con Rusia y ha calificado las acciones de Trump de “injustas”, que amenazan con perjudicar a los exportadores indios, que enviaron productos por valor de 87 mil millones de dólares a Estados Unidos el año pasado.

“La situación internacional es inestable y caótica”, declaró Xi en la reunión, según un video publicado por Press Trust of India. Es justo que China e India “sean amigos con buenos vecinos y lazos amistosos, socios que impulsen el éxito mutuo, y que el dragón y el elefante bailen juntos”, concluyó.