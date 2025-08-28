Aguascalientes y la India fortalecen lazos de colaboración en seguridad, justicia y tecnología

De visita por Aguascalientes, el embajador de la India en México, Pankaj Sharma, visitó las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), donde acordó trabajar de la mano con el Gobierno del Estado para impulsar la capacitación y el intercambio de experiencias en materia de seguridad, justicia y tecnología, entre su país y esta entidad.

Acompañado del segundo secretario y encargado económico y comercial de la Embajada de la India en México, Prasad Shinde, el diplomático indio expresó su interés por colaborar con las autoridades de Aguascalientes en un rubro tan importante como la seguridad, especialmente en programas y proyectos de beneficio mutuo.

Michelle Olmos Álvarez, titular del C5i, expuso ante los visitantes la misión de este complejo de seguridad y subrayó el importante papel que juega como un centro estratégico de coordinación, inteligencia y tecnología al servicio de la sociedad; hizo hincapié en el uso de la inteligencia artificial y la programación de algoritmos para eficientar la labor policial en toda la entidad.

Los diplomáticos indios conocieron las instalaciones y el funcionamiento del complejo de seguridad, así como los distintos agrupamientos que conforman la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

En el encuentro, también estuvo el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; el director general de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Arturo Martínez Morales, y el jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal de Aguascalientes, Salvador Ortiz Esparza.