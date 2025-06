Trump, ‘empoderado’ tras conflicto Irán-Israel: ‘Bipolaridad’ quita a México ‘margen de negociación’

El conflicto entre Israel e Irán dejó a un Donald Trump viéndose a sí mismo como el pacificador, pero también más empoderado que nunca, consideró Maruan Soto Antaki, analista experto en temas relacionados con Medio Oriente.

En La Silla Roja, programa de El Financiero Bloomberg, conducido por los periodistas Enrique Quintana y Víctor Piz, el también escritor dijo que eso debe ser tomado en cuenta por México para negociar los temas bilaterales.

Agregó que tras el episodio entre Israel-Irán, el presidente Trump ya tiene espacio para ocuparse otra vez del tema de la criminalización, persecución y expulsión de su país de migrantes, que le interesa mucho.

Dijo que el empoderamiento de Trump, pero también su “bipolaridad”, le quitó a México mucho margen de negociación y ya no son suficientes la razón o el nacionalismo de envolverse en la bandera, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esa frase de ‘la mejor política exterior es la política interior’, la tienen también ellos (en Estados Unidos) y no nos conviene, cuando (Kristi Noem) dice a la presidenta Sheinbaum que ella incitó a las manifestaciones, no importa que no lo haya hecho, porque para su lógica sí lo hizo y eso es lo que importa entender para llegar a una negociación (comercial México-EU).

“Si México sigue tratando de jugar con instrumentos de razón, diciendo sobre los migrantes, por ejemplo, que Estados Unidos ‘se van a dar un balazo en el pie’, es que no entendemos nada de política exterior”.

Sobre el conflicto de Medio Oriente, Soto Antaki destacó que Trump se impuso a otros mandatarios como Vladímir Putin, presidente de Rusia.

“Claramente la postura de Putin fue ‘yo estoy dispuesto a negociar’, ‘yo puedo llevar a un acuerdo que recupere cierta estabilidad’, sólo que ese papel se los robó 100 por ciento Trump, se los robó con una llamada y un posteo en su red social”, dijo.

Mientras que China, expresó, no quiso entrar en este conflicto por los intereses petroleros que tiene con Irán.