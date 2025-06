‘Están listos’: Trump e Irán negociarán acuerdo nuclear la próxima semana y asegura fin de la guerra

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos se reunirá con Irán la próxima semana, pero puso en duda la necesidad de un acuerdo diplomático sobre el programa nuclear del país, citando el daño que los bombardeos estadounidenses habían causado a sitios clave.

“Hablaremos con ellos la semana que viene”, declaró Trump el miércoles en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en La Haya, sin dar más detalles sobre la fecha. “Quizás firmemos un acuerdo. No lo sé, no creo que sea tan necesario”.

Reiteró que los ataques estadounidenses a las instalaciones de Natanz, Isfahan y Fordow las habían “destruido”, cuestionando nuevamente una evaluación temprana de inteligencia estadounidense que decía que el programa nuclear de Teherán solo se había retrasado unos meses.

Los comentarios se produjeron el segundo día del alto el fuego entre Israel e Irán, poniendo fin a 12 días de conflicto que amenazaba con escalar a una guerra regional más amplia y trastocar los mercados energéticos. A medida que los misiles se silenciaron y los precios del petróleo se desplomaron, eliminando la mayor parte de su aumento durante las hostilidades, la atención se ha centrado en una posible siguiente etapa de la diplomacia nuclear.

Trump afirmó que el conflicto estaba prácticamente “terminado” tras el bombardeo estadounidense. Sin embargo, también advirtió: “¿Puede volver a empezar? Supongo que algún día sí. Quizás podría empezar pronto”.

Irán ha estado enviando señales de estar listo para reanudar las conversaciones, que estaban en marcha con Estados Unidos antes del ataque israelí. “La lógica de la guerra ha fracasado; volvamos a la lógica de la diplomacia”, declaró el miércoles la misión iraní ante las Naciones Unidas. La misión no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la insinuación de Trump de nuevas conversaciones.

Antes del ataque de Israel a Irán el 13 de junio, el enviado de Trump, Steve Witkoff, había tomado la iniciativa en cinco rondas de conversaciones con la República Islámica y su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en busca de un acuerdo que reemplazara el acuerdo nuclear de 2015 que Trump abandonó durante su primer mandato.

Las negociaciones buscaban frenar las actividades nucleares de Irán a cambio de un alivio de las sanciones. Un punto clave de fricción fue el enriquecimiento de uranio. Irán afirma que debe permitírsele continuar, al menos al nivel mínimo necesario para fines civiles, como el abastecimiento de plantas de energía atómica. Estados Unidos afirma que no puede enriquecer uranio en absoluto.

‘Negociaciones nucleares con Irán serán difíciles... Pero están listos’, dice EU

“Esperamos un acuerdo de paz integral”, declaró Witkoff el miércoles en CNBC al ser preguntado sobre los próximos pasos en la diplomacia con Irán. “Teníamos esperanzas al iniciar las negociaciones. No funcionó del todo bien, pero hoy tenemos esperanza. Las señales están ahí”.

Witkoff dijo que Estados Unidos ha estado “teniendo conversaciones con los iraníes” y que “múltiples interlocutores se están comunicando con nosotros”, y agregó que su “fuerte sensación” es que “están listos”.

“Para Irán, la vía diplomática tiene tanto sentido hoy como antes del ataque”, declaró Ray Takeyh, miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores, con sede en Nueva York. “Parece que el programa iraní no fue completamente desactivado. Esto podría tentar a Israel o a Estados Unidos a realizar nuevos ataques. Un proceso diplomático evitará esa posibilidad”.

No está claro qué implicaría eso. El organismo de control nuclear de la ONU ha sido fundamental durante décadas para supervisar las actividades nucleares iraníes. Pero Teherán no tiene prisa por reanudar su colaboración con la agencia, a la que culpa de no condenar los ataques estadounidenses e israelíes.

Los ataques estadounidenses contra Irán el domingo por la mañana significan que las negociaciones entre ambas partes probablemente serán tensas, según Seyed Hossein Mousavian, exembajador iraní en Alemania.

“El presidente Trump invitó a Irán a negociar”, declaró Mousavian, quien también participó en las negociaciones nucleares de Irán, a Bloomberg Television el jueves. “En las tres primeras rondas, Araghchi y Witkoff acordaron los principios. Estaban a punto de concretar el acuerdo. De repente, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Las negociaciones serán extremadamente difíciles”.

El parlamento de Irán aprobó una ley que suspendería la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica hasta que se aseguren las instalaciones nucleares, aunque cualquier decisión final se tomará en niveles superiores del Estado.

El OIEA declaró el martes que las inspecciones en Irán deberían reanudarse “lo antes posible” para determinar qué ha sucedido con las reservas de uranio enriquecido al 60 por ciento, un nivel cercano al 90 por ciento necesario para construir una bomba. El OIEA afirma que verificó por última vez esos inventarios unos días antes del ataque israelí del 13 de junio y que ahora se desconoce su paradero, lo que sugiere que podrían haber sido trasladados preventivamente desde los sitios atacados por las bombas estadounidenses.

Trump dijo que los ataques estadounidenses contra búnkeres habían eliminado algunos riesgos clave al enterrar los materiales atómicos del país bajo “granito, hormigón y acero”.

“Creemos que todo lo nuclear está ahí abajo”, dijo. “No lo eliminaron”. Presionado sobre las fuentes de tales hallazgos, citó nuevas evaluaciones de inteligencia y añadió: “También hemos hablado con personas que han visto el sitio”, sin identificarlas.

La Casa Blanca se negó a especificar a quién se refería Trump.

Las instalaciones nucleares de Irán resultaron gravemente dañadas por los ataques aéreos estadounidenses, declaró el miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, a Al Jazeera TV, en las primeras declaraciones de este tipo desde Teherán. El funcionario no ofreció más detalles y afirmó que las autoridades seguían evaluando la situación sobre el terreno.

Trump citó esa evaluación durante su conferencia de prensa en la OTAN, así como una declaración de la agencia nuclear de Israel que decía que el sitio de Fordow había quedado inoperable y que la capacidad de Teherán para fabricar un arma nuclear se había retrasado “muchos años”.

Irán estaba a ‘semanas de distancia’ de tener su bomba nuclear

A principios de este mes, Trump afirmó que Irán estaba a “semanas” de tener un arma atómica, aunque algunos expertos y estimaciones de la inteligencia estadounidense indicaban que podría tardar meses o años en desarrollarla. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines puramente civiles y que tiene derecho a perseguir ese objetivo según el derecho internacional.

Witkoff dijo que “el enriquecimiento es la línea roja” para Estados Unidos con Irán, “y más allá del enriquecimiento, la militarización es la línea roja”.

Los ataques israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes causaron la muerte de varios generales de alto rango y científicos atómicos. Irán respondió disparando drones y misiles balísticos contra Israel. Ambos países han declarado la victoria.

El número de muertos por los ataques aéreos israelíes ascendió a 627 y más de 4 mil 800 personas resultaron heridas, según informes de la prensa estatal iraní. Al menos 28 personas murieron en Israel en ataques con misiles iraníes, según informaron los servicios de emergencia, cuatro de ellas el martes por la mañana, justo cuando la tregua iba a entrar en vigor.

El petróleo ha vuelto a caer a niveles similares a los que cotizaba antes del inicio de los combates, registrando una caída de alrededor del 13 por ciento en los dos primeros días de la semana. Ha repuntado ligeramente desde entonces, ya que Trump minimizó la posibilidad de un alivio inmediato de las sanciones contra Irán.

Al preguntársele si sus comentarios del martes, aprobando las compras chinas de petróleo iraní, socavaron su estrategia de máxima presión sobre Irán, Trump afirmó que no se rendirá. Sin embargo, también indicó que las sanciones financieras estadounidenses apenas están impidiendo que Pekín compre los suministros de Teherán.

“Si van a vender petróleo, lo venderán”, dijo Trump. “China querrá comprar petróleo. Pueden comprarlo a nosotros. Pueden comprárselo a otros”.