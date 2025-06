¿Ya estaba planeado? Trump agradece a Irán por informarle sobre el ataque a su base militar en Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este miércoles 25 de junio a Irán por avisarle sobre el ataque a su base militar en Qatar, el cual ocurrió el pasado lunes 23 de junio.

En un mensaje a medios de comunicación, el presidente estadounidense informó que Irán, que recibió un ataque contra sus plantas nucleares, les avisó con tiempo sobre el ataque contra sus bases militares en Qatar, lo que les permitió evacuar a los soldados que se encontraban en el lugar.

“El mismo número de misiles que nosotros disparamos, 14, fue el número de misiles que se dispararon contra nuestras bases. 14 misiles”, recalcó.

Trump aseguró que ninguno de esos misiles dio en el blanco porque todos fueron interceptados.

¿Ya estaba planeado el ataque de Irán contra bases de EU?

El presidente Donald Trump aseguró el lunes que Irán notificó de antemano a Estados Unidos del bombardeo que Teherán llevó a cabo contra su base aérea en Qatar y calificó de “muy débil” el ataque.

“Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo”, dijo en su red social, Truth Social.

A continuación, el presidente estadounidense publicó otro mensaje corto en el que escribió “¡ENHORABUENA, MUNDO, ES LA HORA DE LA PAZ!”.

El ataque iraní sobre la base de Al Udeid, la mayor base estadounidense en todo Oriente Medio, fue realizado con misiles balísticos de corto y medio alcance en represalia por el bombardeo que Washington ejecutó el fin de semana sobre intereses clave del programa nuclear de Teherán.

¿Cuándo es la reunión de Trump con Irán?

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá una reunión con Irán la próxima semana, aunque puso en duda la necesidad de alcanzar un acuerdo diplomático tras el bombardeo estadounidense a las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

“Vamos a hablar con ellos la próxima semana, puede que firmemos un acuerdo. No lo sé, para mí no creo que sea necesario”, dijo Trump el miércoles durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en La Haya. El mandatario no especificó a qué nivel se celebrarían las conversaciones.

Trump prevé una reunión con Irán (Foto: Bloomberg) (SIMON WOHLFAHRT/Bloomberg)

Trump reiteró que el bombardeo de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow había “destruido” esas infraestructuras, contradiciendo nuevamente la evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses, que sostienen que los ataques solo retrasarían unos meses el programa nuclear de Teherán.

Además, aseguró que los bombardeos significaban, en la práctica, el “fin” del conflicto.

“He tratado con ambos y están cansados, agotados. Han luchado muy, muy duro, con mucha saña y violencia, y ambos estaban satisfechos de volver a casa y salir de allí. ¿Puede volver a empezar? Supongo que algún día sí. Quizás pueda empezar pronto”, afirmó.

Estados Unidos e Irán han celebrado cinco rondas de conversaciones en los últimos meses, con el objetivo de alcanzar una solución diplomática a las preocupaciones por el programa nuclear iraní, en reemplazo del acuerdo firmado en 2015 y que Trump abandonó durante su primer mandato.

Aunque aún no se ha alcanzado un entendimiento, estaba prevista una sexta ronda antes del ataque israelí del 13 de junio.

Con información de Bloomberg