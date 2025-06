Sheinbaum critica que migrantes sean encarcelados en EU: ‘Ron Johnson dijo que México es familia’

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que el gobierno de Donald Trump mantenga su política migratoria que afecta a cientos de trabajadores indocumentados, luego de que se anunciara la construcción de una prisión especial en Florida.

La mandataria dijo que el presidente de Estados Unidos reconoció a los migrantes mexicanos cuando se firmó el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Hay que recordarlo siempre, las palabras del presidente Trump cuando firmó el tratado, dijo: ‘los mexicanos son gente trabajadora que vienen aquí y hacen crecer la economía de Estados Unidos’”, comentó en su conferencia de prensa.

Aseguró que la gran mayoría de personas que cruzaron la frontera trabajan para mantener a sus familias que están en México, pagan impuestos y representan una parte significativa de la mano de obra en el campo, fábricas y servicios.

“Ya incluso reconocieron que en los campos se va a caer la producción, en las fábricas se va a caer la producción, en los servicios se va a caer en los servicios. Porque no es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, eso no debemos permitirlo (...) Ayer, dijo el embajador de Estados Unidos en México somos familia, me quedo con esas palabras”, compartió.

¿Qué dijo Ron Johnson sobre el cruce ilegal de migrantes?

Durante un acto oficial de cara a la celebración del 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Ron Johnson aseguró que la relación entre México y Estados Unidos es ‘única y especial’.

“No hay otra relación en el mundo que tenga un impacto tan grande en la vida diaria de los dos pueblos. Somos vecinos, somos socios, somos amigos, pero más, somos familia. Hermanos, hermanas, esposas y esposos, eso es importante”, comentó.

Además, destacó el trabajo en conjunto que realizan ambas naciones para desmantelar redes criminales, reducir el tráfico de fentanilo y evitar que armas lleguen de manera ilegal a México desde los Estados Unidos.

“Quiero ser claro: la frontera está cerrada para toda actividad ilegal y el presidente Trump ha sido contundente al decir que estamos totalmente comprometidos con el desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales”, aseguró.

Denuncian maltratos a migrantes tras detenciones de ICE

Hace dos semanas, se informó que un migrante mexicano que se encontraba en el centro de detenciones de Georgia tras suicidarse.

Se trataba de Jesús Molina Veya, de 45 años, que fue halla inconsciente con una supuesta “ligadura alrededor de su cuello”, informaron las autoridades del ICE a EFE.

A principios de junio, el mexicano Abelardo Avelleneda Delgado, de 68 años, murió cuando era trasladado de la cárcel de condado de Lowndes, en Valdosta, al Centro de Detención de Stewart, un reclusorio operado por la empresa privada CoreCivic que está en la mira de los defensores de derechos humanos por supuestos abusos y negligencia médica.

Ante la posibilidad de que se cometiera algún abuso, el ICE lo negó e insistió que busca que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos.