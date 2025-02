Milei dice que no es culpable por fraude de criptomoneda $LIBRA: ‘No la promocioné, la difundí’

¿Recuerdas esa frase de ‘yo no choqué, me chocaron’? Pues algo así aplicó el presidente Javier Milei quien aseguró no haber actuado de mala fe al promocionar una criptomoneda en su cuenta de X (antes Twitter).

“No tengo nada que ocultar, entiendo que en otro momento la política prefería esconderse. Yo no tengo nada que esconder. No tengo problema de venir y dar la cara”, afirmó en una entrevista al canal Todo Noticias.

Durante la entrevista, Javier Milei no solo ‘echó la culpa’ a quienes cayeron en la estafa de la criptomoneda $LIBRA, sino que también intentó minimizar cuántas personas fueron afectadas.

“A ver, es falso que sean 44 mil personas. Lo primero que hay que entender es que había muchísimos bots. En el mejor de los casos se trata de 5 mil", agregó.

Sin ofrecer pruebas para respaldar su declaración, Milei dijo que las posibilidades de que argentinos hayan sido estafados “es muy remota”.

Milei no acepta responsabilidad en la estafa: ‘Es un problema entre privados’

Javier Milei, quien ya fue denunciado formalmente ante una jueza por el delito de estafa, subrayó que las personas que invirtieron en el criptoactivo no fueron obligados a ello.

“Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol”, destacó.

Jonathan Viale, periodista de TN, cuestionó a Milei en la conversación “si está bien que el presidente promocione eso”.

“Yo no lo promocioné, yo lo que hice (es) yo lo difundí, no es lo mismo”, reclamó.

¿Qué sabemos de Javier Milei y la estafa de la criptomoneda $LIBRA?

Javier Milei, un economista ultraliberal, promovió el pasado viernes 14 de febrero en su cuenta de X (antes Twitter) la criptomoneda $LIBRA que quintuplicó su valor antes de desplomarse y ocasionar pérdidas millonarias a los efímeros inversores en un plazo de pocas horas, según portales de finanzas.

Si bien la publicación sostenía que estaba orientada a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos”, el mandatario la borró al rato porque, argumentó, no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto, lo cual generó sospechas de un posible fraude.

Aunque polémico, Javier Milei ha atacado la inflación, uno de los principales problemas de Argentina, con una terapia de shock que ha eliminado varios apoyos sociales.

“Soy un tecno optimista fanático, tengo pasión por la tecnología que quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Obré de buena fe”, declaró.

La fallida operación, a cargo de la empresa KIP Protocol, desató una ola de denuncias judiciales contra Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita, entre otros delitos, mientras los partidos de oposición adelantaron que pedirán un juicio político contra el mandatario.

¿Qué dice la denuncia contra Javier Milei?

La denuncia fue presentada durante el fin de semana por el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, quien acusó a Javier Milei de haber integrado una asociación ilícita que cometió una estafa afectando a decenas de miles de personas “con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares” por invertir en la criptomoneda.

La denuncia liderada por Lozano, y que secundan dos abogados, también pide el peritaje de X y el allanamiento de la Casa Rosada, residencia presidencial, para asegurar todo equipo electrónico.

Según los denunciantes, el tuit de Milei “otorgó legitimidad al proyecto” de la criptomoneda $LIBRA para que miles de inversores la compraran. Al incrementarse el aumento de compradores, el precio subió y los grupos que controlaban la mayor cantidad liquidaron sus posiciones obteniendo un margen exorbitante.

Con información de AP