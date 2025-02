Después de hacer el oso, Milei viaja a EU: ¿Cuál es su plan si se reúne con Trump?

A última hora de la noche del viernes 14 de febrero, el prolífico usuario de las redes sociales Javier Milei dirigió a sus seguidores a un sitio que supuestamente recaudaba dinero para pequeñas empresas en Argentina utilizando criptomonedas.

A medio mundo de distancia, el empresario de monedas digitales Hayden Davis vio cómo el valor de la moneda Libra, una denominada memecoin que él ayudó a lanzar, comenzaba a dispararse. Su valor de mercado superó los mil millones de dólares, los dos mil millones y hasta los cuatro mil millones.

Cuando colapsó, como suele ocurrir con este tipo de tokens, la presidencia de Milei en Argentina estaba en crisis. Inversores como el fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, sufrieron fuertes pérdidas y calificaron al token como “el mayor robo de todos los tiempos”, una referencia al término criptográfico que designa una estafa. El propio Davis, en una publicación posterior en las redes sociales, reconoció que tenía algunas ganancias a pesar de las caídas.

Los hechos son ahora objeto de una investigación interna del gobierno. Miembros destacados del mundo de las criptomonedas se señalan entre sí mientras Milei intenta recuperarse de una mala imagen política.

“La saga de Libra es una farsa”, dijo Henry Elder de UTXO Management. “Es un claro ejemplo de que la actual generación de líderes en criptomonedas carece de cualquier tipo de brújula moral”.

Los inversores de Buenos Aires hicieron balance de la situación y se deshicieron de acciones de algunas de las mayores empresas locales del país. El índice de referencia S&P Merval registró su mayor caída diaria desde julio, con un descenso de alrededor del 5.6 por ciento el lunes.

¿A qué va Javier Milei a Estados Unidos? Toca la puerta de Trump

Mientras tanto, Milei viaja esta semana a Washington con la esperanza de reunirse con Donald Trump. El líder argentino quiere conseguir el apoyo del presidente estadounidense para que su país reciba más dinero del Fondo Monetario Internacional en un nuevo programa que aún está en negociación, así como posibles exenciones a los aranceles de Trump.

Milei ganó las elecciones de Argentina a fines de 2023 por una mayoría aplastante, con partidarios desesperados por una rápida reestructuración económica después de varios años de crisis.

Se ha alineado cada vez más con líderes de derecha en todo el mundo, y su entusiasmo por las criptomonedas recordaba al token que el propio Trump lanzó pocos días antes de su investidura.

El token Libra se lanzó en Solana, una cadena de bloques con velocidades de transacción rápidas y tarifas bajas que lo hizo popular entre los comerciantes de memecoin.

Para agravar la confusión durante el fin de semana, se conocieron historias contradictorias. Después de que Libra colapsara, Davis, el director ejecutivo de Kelsier Ventures, dijo el sábado 15 de febrero en un video publicado en X que era el asesor de Milei y que “trabajaba con él y su equipo en una tokenización mucho mayor y cosas realmente interesantes en Argentina”. La oficina de Milei luego emitió un comunicado diciendo que Davis “no tenía ni tiene ninguna conexión con el gobierno argentino”.

Milei dijo que conoció a Davis el mes pasado en el palacio presidencial en Buenos Aires porque el ejecutivo de criptomonedas estaría involucrado en proporcionar la infraestructura digital para Libra. El presidente argentino se había enterado del proyecto meses antes, cuando un comerciante que conocía de antes de su mandato le presentó a Julian Peh, el director de KIP Protocol, la empresa que propuso por primera vez el token.

¿Qué dijo Milei sobre el caso Libra?

A primera hora del sábado, Milei negó tener conocimiento detallado sobre Libra y dijo que estaba apoyando una iniciativa privada que parecía tener buenas intenciones, pero con la que no tenía vínculos. Davis dijo que el presidente argentino había respaldado y promovido activamente la moneda, pero luego dio marcha atrás inesperadamente.

Davis dijo el sábado que planeaba devolver las ganancias que había obtenido al token en un intento de tranquilizar a los compradores de criptomonedas.

Ni la oficina de Milei, ni Davis ni Peh respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En un comunicado publicado el lunes, KIP Protocol dijo que la única vez que Peh o cualquier otro miembro de su equipo se había reunido con Milei fue en octubre del año pasado, donde no se mencionó a Libra.

La firma agregó que KIP no estaba a cargo del proceso de lanzamiento del token, que Davis no era empleado ni estaba afiliado al protocolo y que no se había beneficiado del lanzamiento.

¿Quiénes fueron algunos de los afectados por el desplome de Libra?

Entre los inversores que quedaron tras el desplome se encontraba Portnoy, quien dijo el domingo por la noche en una transmisión en directo de X que Davis lo invitó a participar en el lanzamiento del token. Los dos se conocieron por primera vez en la casa de Portnoy hace unas semanas y luego Davis habló con él por teléfono cuando el empresario de criptomonedas estaba en Buenos Aires reuniéndose con el líder de Argentina. Según Portnoy, Davis lo agregó al “libro de contabilidad de marketing” de Libra e incluso le propuso a Portnoy entrevistar a Milei en Argentina, tal como entrevistó a Trump hace años.

Las cosas empezaron a ir mal el viernes cuando Portnoy, que describió a Milei como “un tipo mini-Trump”, dijo que Davis le regaló monedas Libra antes del lanzamiento. Portnoy dijo que le dijo a Davis que iba a revelar el regalo a sus seguidores de las redes sociales cuando promocionó el token, pero Davis inmediatamente le dijo que eliminara ese detalle de la publicación no publicada.

Portnoy dijo que devolvió las monedas regaladas, pero compró Libra de forma independiente después de la publicación inicial de Milei el viernes por la noche, apostando por la credibilidad del líder argentino.

Mientras la moneda caía, Portnoy se enfureció entre la multitud escuchando a Miley Cyrus actuar en el Radio City Music Hall de Nueva York para el especial del 50° aniversario de Saturday Night Live, y le envió un mensaje de texto a Davis para exigir respuestas.

“Estaba comprando como cualquier otro tonto”, dijo Portnoy, culpando a Milei por engañar a Davis y por el fracaso del token en comentarios cargados de blasfemias. “No compré nada por mi cuenta hasta después de que Milei tuiteara”.

Repercusiones políticas

El episodio ha sido una vergüenza para Milei. El economista libertario, que está tratando de reconstruir la economía argentina propensa a la crisis, se ha ganado el estatus de estrella de rock entre los principales capitalistas globales, asombrando a las multitudes durante dos años consecutivos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

No está claro cuáles serán las repercusiones para Milei a 10 meses de las elecciones intermedias de Argentina. Los opositores políticos amenazaron rápidamente con emprender acciones legales y un juicio político que es poco probable que avance, ya que requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso. El principal partido de centroderecha del expresidente promercado Mauricio Macri, que ha respaldado las reformas de Milei, hasta ahora ha expresado su decepción, pero rechazó el intento de la oposición peronista de derrocarlo.

Los encuestadores dicen que Milei todavía puede evitar pagar un alto precio político, ya que la inflación está bajando, los salarios están subiendo y la economía está creciendo. Sus índices de aprobación han rondado el 47 por ciento durante meses, mientras que todos los demás partidos políticos de Argentina son menos populares y están más fragmentados. Pero esto reaviva las preocupaciones sobre la personalidad y las decisiones a veces erráticas del presidente.

“El equilibrio macroeconómico debe ir acompañado de un equilibrio emocional”, dijo Alejandro Catterberg, director de la consultora Poliarquía, con sede en Buenos Aires. “Este tipo de cosas generan mucha incertidumbre innecesaria”.