Argentina dará a conocer grandes inversiones en materia tecnológica, revela el asesor de Milei

Un alto asesor del presidente de Argentina, Javier Milei, espera que el equipo de administración realice el anuncio de importantes inversiones de empresas tecnológicas dentro de las próximas 8 semanas, tras haber realizado la visita a Silicon Valley durante mayo.

Demian Reidel, la persona responsable en organizar las reuniones de Milei con Apple Inc., Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc., entre otras empresas, prevé que se anuncie por lo menos una inversión superior a los mil millones de dólares en materia de tecnología superior, antes de que Argentina levante los controles de capital que fueron establecidos desde hace cinco años y que han desalentado la inversión extranjera. Pero se negó a dar más detalles acerca de la empresa o el proyecto.

“Vamos a hablar de planes de inversión concretos”, dijo Reidel en una entrevista, que preside el recién creado Consejo de Asesores del Presidente de la Nación.

“Los primeros anuncios se van a producir en cuestión de semanas y no en cien semanas. Cuatro, ocho semanas”, añadió.

Milei ha confiado a Reidel la gestión de cuestiones políticas a largo plazo, tal como la apuesta de Argentina por convertirse en un centro de Inteligencia Artificial. Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro entrante Federico Sturzenegger se centran en la política económica y la desregulación, respectivamente. Incluso Reidel comenzó a planificar el viaje a Silicon Valley desde enero, según explicó.

En California, Milei y Reidel destacaron las vastas tierras del país en la Patagonia, que tienen buen acceso a la energía y climas fríos, ingredientes clave para los grandes centros de datos. También aprovecharon para promocionar la buena formación de la población en Argentina, cuna de gigantes tecnológicos latinoamericanos, tales como MercadoLibre Inc. y Globant S.A.

A pesar de una larga historia de proteccionismo que aún hoy domina el comercio de Argentina, la Administración de Milei aspira a convertir la economía en uno de los destinos más favorables para los negocios y con mayor optimismo en materia de tecnología para atraer la Inteligencia Artificial.

“Tenemos que ser el imán que atraiga el capital humano”, afirmó Reidel.

El intento de Milei por atraer grandes inversiones extranjeras se produce mientras demuestra ser poco convencional e impredecible en la escena mundial. El pasado jueves canceló una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, de atraer grandes inversiones extranjeras se produce mientras muestra ser poco convencional e impredecible en la escena mundial.

Incluso decidió bromear sobre si aceptaría una invitación a la cumbre del G7 en Italia. No obstante, Javier Milei viajará a Europa este mes para recibir premios.

Después de su viaje a California, el presidente de Argentina confirmó que se están sosteniendo conversaciones con Meta para aprovechar sus recursos de IA para programas educativos, mientras que tiene la intención de avanzar con Alphabet para utilizar su tecnología de Nube para hacer más eficiente la burocracia estatal.

Reidel reiteró el compromiso de Milei por levantar en algún momento los controles de capital, reconociendo que son una barrera para que las grandes empresas inviertan en Argentina.

“Debemos crear un entorno en el que Apple tenga la libertad de vender iPhones. Eso crea empleos y crecimiento económico para la población”, finalizó el asesor de Milei.