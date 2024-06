Javier Milei ‘mandará a la calle’ a 50 mil funcionarios para reducir el Estado a la mitad

El presidente de Argentina, Javier Milei, anticipó este miércoles que despedirá a cerca de 50 mil empleados públicos para ‘reducir el Estado a la mitad’, tal como lo había prometido en su campaña política y en medio de las disputadas con el sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante la inminente ola de despidos.

“A diferencia de otros que con ajustes en medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de siente pueblos, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea”, dijo al participar en el décimo foro empresarial latinoamericano (Latam Economic Forum, por sus siglas en inglés).

“Sabíamos que el programa iba a generar tensión social. Llevar la cantidad de ministerios a la mitad no fue gratis. Despedimos gente y vamos a terminar echando a 75 mil personas y llevamos 25 mil. Eliminamos las transferencias discrecionales, la obra pública y eliminamos contratos”, añadió.

Al abordar el tema de la austeridad en Argentina, Javier Milei defendió la reducción del número de ministerios de su Gobierno y los despidos de empleados públicos, medida que ha sido rechazada por los sindicatos más grandes del país.

Incluso el mandatario argentino criticó a la oposición por ‘subirse el sueldo’ hasta un 80 por ciento y ha garantizado que renunciará a su pago vitalicio correspondiente por ocupar el cargo de presidente de Argentina.

“Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años. Pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laborar. Cómo tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laborar y me muero de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro”, añadió Milei.

En ese sentido, el presidente de Argentina ha garantizado que no le interesa vetar cualquier intento de la oposición, a la que ha calificado de ser una ‘degenerada’ por romper el equilibrio fiscal que afirma ha logrado ser un ‘ajuste de seis puntos’.

Milei garantiza resultados económicos ‘positivos’ para Argentina

En materia económica, Javier Milei garantizó que al concluir su primer año de mandato en Argentina tendrá resultados primarios y financieros positivos, pero reconoció que se debe terminar con los pasivos remunerados al Banco Central y las opciones de venta.

“Estamos trabajando para resolver ese problema (…). Pero lo primero que había que hacer era sincerar el mercado de cambios. La opción de liberar no estaba en los planes, porque con los problemas de ‘stocks’ que teníamos era el camino a una hiperinflación”, explicó.

Frente a una audiencia conformada por economistas, empresarios e inversionistas, el mandatario argentino pidió no llenar de regulaciones el uso de la Inteligencia Artificial debido a que pueden generar ‘rendimientos y crecimiento’.

“La zona que menos crece es Europa, porque está repleta de regulaciones. En Estados Unidos están generosos con la IA. Queremos que la Argentina sea el cuarto polo, porque tenemos extensión de tierra y clima frío. Si generamos las instituciones correctas, o todo lo que queda pendiente, en cuarenta años estarán dadas las condiciones para ser la primera potencia mundial”, afirmó.

Además, Milei aprovechó la oportunidad para adelantar que está planeado impulsar una reforma de Inteligencia Artificial con empresarios del polo tecnológico de Silicon Valley, en particular con Google. Pero también ha sostenido reuniones con directivos de Apple, Meta y Open AI.