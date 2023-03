¿Really? México ocupa esta posición en el ranking de nivel de inglés en Latinoamérica

‘Do you speak english?’ Quizá, en algún momento, has empleado esta pregunta para iniciar una conversación o practicar inglés; sin embargo, a algunos países no les ‘quita el sueño’ dominar este idioma, así lo dio a conocer el ranking global de Education First (EF).

De acuerdo con la última edición del English Proficiency Index -que mide el nivel de manejo del inglés en países y regiones no angloparlantes- la nación latinoamericana con el mejor nivel fue Argentina.

A nivel global, Argentina quedó en el puesto 30 entre 111 países evaluados, con una puntuación de 562. Además, este país fue el único de América Latina que se encuentra en un nivel “alto”.

Después de Argentina le siguen Costa Rica, Cuba, Paraguay y Bolivia, naciones que lograron entrar al top 5 latinoamericano con mejor inglés.

Sin embargo, al otro extremo, se encuentra México (posición 88) junto con otros destinos como Haití, Ecuador, Colombia y Panamá, naciones que registraron los niveles más bajos en inglés de la región.

A pesar de este panorama, los países de AL han logrado conseguir un mejor dominio en esta lengua, pues el informe destaca que “los notables progresos de la región en la última década la han transformado de una región con un dominio muy bajo a otra con un dominio mayoritariamente moderado”.

Los territorios que sacaron ‘palomita’ a nivel mundial en esta evaluación fueron los Países Bajos, Singapur y Austria, que encabezan el ranking, con un nivel “muy alto” y puntuaciones superiores a 600.

Mientras que en la parte inferior de la tabla se encuentran Laos, República Democrática del Congo y Yemen, con un nivel “muy bajo” y calificaciones por debajo de 400.

Esta organización sueca, especializada en capacitación en idiomas, viajes educativos e intercambio cultural, también realizó una evaluación a nivel de ciudades. En la lista, San José, Costa Rica, se colocó en la categoría de “competencia alta”, después de Buenos Aires y antes que Santiago de Chile.

América Latina fue la tercera región con mejor nivel de inglés después de Asia y Europa.

Ranking de nivel de inglés por países en Latinoamérica

Así quedaron los países en el nivel de competencia de inglés en Latinoamérica:

Argentina: 562 puntos Costa Rica: 536 puntos Cuba: 535 puntos Paraguay: 526 puntos Bolivia: 525 puntos Chile: 524 puntos Honduras: 522 puntos Uruguay: 521 puntos El Salvador: 519 puntos Perú: 517 puntos República Dominicana: 514 puntos Brasil: 505 puntos Guatemala: 505 puntos Nicaragua: 499 puntos Venezuela: 492 puntos Panamá: 482 puntos Colombia: 477 puntos Ecuador: 466 puntos México: 447 puntos Haití: 421 puntos

México ocupa el tercer lugar en uso de traductores en línea

En 2022, poco más de 52 por ciento de los mexicanos utilizaron al menos una vez por semana alguna herramienta de traducción digital como parte de su jornada laboral, lo que colocó a México como el tercer país a nivel global donde más se utilizan estas herramientas.

De acuerdo con el Informe Global Digital 2022, la falta de conocimiento de idiomas como el inglés obligó a que 52.7 por ciento de los mexicanos de entre 16 y 64 años utilizaran alguna herramienta de traducción durante los primeros seis meses de 2022.

Con este porcentaje, México ocupó el tercer lugar a nivel global en uso de herramientas de traducción, sólo por debajo de Colombia y Brasil, con 57 y 53.7 por ciento, respectivamente. En cuarta posición se encuentra Argentina con 0.7 puntos porcentuales.

Expertos aseguran que la necesidad de utilizar estas herramientas es consecuencia de que las empresas locales salieron de sus países para ofrecer sus productos y servicios en otros mercados.

“La globalización ha llevado a que las empresas tengan operaciones en diversos países, lo que ha incrementado la necesidad de tener más de un idioma a la vez, pero ante la carencia de conocimiento de un segundo idioma, los usuarios utilizan herramientas de traducción”, explicaron especialistas.