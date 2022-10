Putin firma acuerdo con México: Instalarán el sistema Glonass, similar al GPS

El Sistema Global de Navegación por Satélite de Rusia (Glonass) se puso en el espacio el 12 de octubre de 1982; Putin firmó un acuerdo para que México use la tecnología. (EFE).

El presidente ruso, Vladímir Putin ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México sobre la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos, según el correspondiente documento publicado hoy en el portal oficial de información legal del Gobierno ruso.

“El acuerdo fue preparado y firmado en vistas a la tendencia estable a la ampliación de la cooperación entre Rusia y México en la esfera espacial por medio de proyectos conjuntos”, señala el documento.

El acuerdo prevé, en particular, la instalación de sistemas rusos Glonass y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México.

El documento fue firmado por el mandatario ruso el 28 de septiembre.

El acuerdo crea la base legal para el desarrollo de la cooperación espacial entre ambos países y para el uso práctico de los sistemas y tecnologías espaciales con fines pacíficos.

¿Cómo funciona el sistema Glonass?

El Sistema Global de Navegación por Satélite de Rusia (Glonass) es administrado por la agencia espacial del país. El 12 de octubre de 1982 se puso en el espacio este sistema.

Según la BBC, los satélites Glonass se basan en redes terrestres; actualmente la mayorías están en Rusia, Brasil, la Antártica y Cuba, por lo que se forma una especie de triángulo.

Glonass opera con 24 satélites y comparte tres órbitas únicas. Es un sistema similar al GPS norteamericano y los especialista de la agencia rusa han apuntado que hay poco margen de error entre su sistema y el de Estados Unidos.

El principal uso que se la ha dado a Glonass es con fines militares, pero se ha intentado que la población también lo integré a su cotidianidad, como ocurre con el GPS.

Rusia afirma que aún no define fronteras de regiones ucranianas anexadas

Mientras sus fuerzas pierden terreno día a día ante la contraofensiva de Kiev, Rusia afirmó que aún no ha fijado las fronteras de dos de las cuatro regiones de Ucrania que el presidente Vladímir Putin reclamó como propias la semana pasada.

“En cuanto a Jersón y Zaporiyia, continuaremos consultando con las personas que viven en esas regiones”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una conferencia telefónica el lunes. Declinó entregar más detalles sobre cómo podría ocurrir eso o si las nuevas fronteras se establecerían en leyes separadas. “He dicho todo lo que puedo decir sobre eso”, al ser presionado por periodistas para decir más información.

Sus comentarios alimentan la incertidumbre en torno a la rápida campaña de Rusia para anexar las cuatro regiones que sus tropas aún ocupan parcialmente en Ucrania. Putin hizo el viernes documentos para hacerlas parte de Rusia “para siempre”, pero el Kremlin en ese momento dijo que no podía decir con precisión eran los límites de las zonas anexadas.

“Rusia tiene un problema: no controla completamente estos territorios”, dijo Alexéi Makarkin, subdirector del Centro de Tecnologías Políticas de Moscú. “Pero no puedes mover los puestos fronterizos todos los días, de lo contrario, Rusia no tiene fronteras fijas en el mapa”.