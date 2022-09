Vladimir Putin reaviva la amenaza nuclear y convoca a reservistas de Rusia

El presidente Vladimir Putin declaró una “movilización parcial”, convocando a 300 mil reservistas, en una gran escalada de su decadente invasión de Ucrania, que describió como una lucha a muerte con Estados Unidos y sus aliados.

A medida que Rusia avanza para anexar el territorio ucraniano ocupado, Putin también renovó sus advertencias sobre una amenaza nuclear. “Cuando la integridad territorial de nuestro país se vea amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo”, dijo en un discurso nacional televisado este miércoles. “Esto no es un farol”.

“Aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los patrones del viento también pueden girar en su dirección”, dijo el presidente, acusando a Estados Unidos y sus aliados de buscar “destruir” a Rusia.

La apropiación de tierras y la escalada militar de Putin se produce después de que una contraofensiva ucraniana en las últimas semanas propinara a sus tropas sus peores derrotas desde los primeros meses del conflicto, recuperando más del 10 por ciento del territorio que Rusia controlaba. El Kremlin se había resistido durante mucho tiempo a anunciar cualquier paso hacia la movilización, buscando limitar el impacto de su invasión de siete meses sobre la población rusa, pero las últimas pérdidas en el campo de batalla han subrayado su escasez de mano de obra.

Precedente de la Segunda Guerra Mundial

No está claro si la movilización, la primera del país desde la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial, según los historiadores, será suficiente para frenar los avances de Ucrania en el campo de batalla. Kiev ahora tiene más tropas armadas con armas avanzadas proporcionadas por Estados Unidos y sus aliados. Dentro de Rusia, la medida encendió la alarma cuando los ciudadanos que habían estado en gran medida aislados de las realidades de la guerra se apresuraron a averiguar si ellos o sus seres queridos podrían ser enviados al frente.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo a la televisión estatal que los reservistas no serían convocados de una sola vez bajo la movilización parcial de Putin. La orden se aplica solo a aquellos con experiencia militar y no afectaría a los estudiantes u otras personas que no hayan servido previamente en el ejército, dijo.

“Este es otro paso malo y equivocado”, comentó a los periodistas en Berlín el vicecanciller alemán Robert Habeck, quien también es ministro de Economía. “Para mí y para el gobierno federal, en cualquier caso, está claro que continuaremos apoyando plenamente a Ucrania en este momento difícil”.

Las tropas adicionales serían más de las aproximadamente 180 mil que Estados Unidos estimó que Rusia había concentrado en las fronteras de Ucrania antes de la invasión del 24 de febrero. Ucrania, que declaró una movilización al principio de la guerra, ahora tiene alrededor de 700 mil en el campo con meses de entrenamiento y ha dicho que apunta a crear un ejército de un millón de efectivos.

Putin hizo sus amenazas un día después de que las autoridades de ocupación instaladas por Rusia en las regiones del este y sur de Ucrania que las fuerzas del Kremlin aún controlan anunciaran apresuradamente planes para “referéndums” a partir del viernes sobre la anexión. Esto incorporaría aproximadamente la quinta parte del territorio ucraniano que Rusia controla detrás de sus fronteras.

Ucrania y sus aliados denunciaron las votaciones planificadas como farsas y prometieron seguir luchando para recuperar las tierras, que cubren partes de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporiyia.

Una vez que se lleve a cabo la anexión, Rusia también podrá reforzar sus fuerzas que luchan en Ucrania con reclutas que están haciendo su servicio militar, quienes actualmente no pueden ser enviados al frente porque está fuera de las fronteras rusas, dijo Igor Korotchenko, jefe de la Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas con sede en Moscú.

Aún así, aumentar el tamaño de las fuerzas armadas rusas involucradas en la campaña no es suficiente por sí solo para revertir el impulso, dijo Korotchenko. “El problema no es la cantidad (de soldados) sino la capacidad para suministrarles armas y equipo”.