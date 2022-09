Vladimir Putin no asistirá al funeral de Mijaíl Gorbachov por ‘agenda llena’

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá al funeral que se celebrará durante el fin de semana por el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov, pero le presentó sus respetos, informó el Kremlin este jueves.

Putin visitó el hospital de Moscú donde está el cuerpo del exmandatario antes de la ceremonia del sábado, señaló el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.

Según Peskov, la agenda de Putin no le permitirá asistir al acto, pero sí pudo visitar al difundo líder soviético.

Preguntado por reporteros por si Gorbachov tendrá un funeral de Estado, el portavoz indicó que el acto tendrá “elementos” de un funeral de esa categoría, como una guardia de honor.

Mijaíl Gorbachov murió a los 91 años, informaron este martes 30 de agosto medios rusos. El expresidente fue el último líder de la Unión Soviética y libró una batalla perdida para salvar un imperio en ruinas pero produjo reformas extraordinarias que llevaron al final de la Guerra Fría.

Gorbachov estuvo en el poder por siete años, a partir de marzo de 1985. Los cambios que realizó rápidamente lo superaron y resultaron en el colapso del estado autoritario soviético, la liberación de las naciones de Europa del Este de la dominación rusa y el fin de décadas de confrontación nuclear Este-Oeste.

Su poder fue minado irremediablemente por un intento de golpe en su contra en agosto de 1991, pasó sus últimos meses en el cargo viendo república tras república declarar la independencia hasta que renunció el 25 de diciembre de 1991. La Unión Soviética cayó en el olvido un día después.

Un cuarto de siglo después del colapso, Gorbachov dijo a The Associated Press que no había considerado el uso generalizado de la fuerza para tratar de mantener unida a la URSS porque temía el caos en un país nuclear.

Gorbachov ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 por su papel en el fin de la Guerra Fría y pasó sus últimos años recogiendo elogios y premios de todos los rincones del mundo. Sin embargo, era muy despreciado en casa.

Gorbachov habló sobre Putin

De acuerdo con la BBC, al ser cuestionado sobre la situación actual de Rusia, así como una supuesta “deriva autoritaria” de la que se le acusaba a Vladimir Putin, Mijáil Gorbachov respondió con críticas:

“Tenemos que hablar francamente de esto. Hay personas para quienes la libertad es una molestia, no se sienten bien con ella”, apuntó a la BBC, sin aclarar a qué personas se refería.

Si bien, Gorbachov no hizo declaraciones de manera pública tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, ocurrida desde el 24 de febrero, allegados a él hicieron saber su postura.

Alexei Venidiktov, crítico y periodista del Kremlin, dijo a Forbes en Rusia a finales de julio que aún tenía contacto con el último mandatario soviético, y aseguró que Gorbachov estaba molesto, ya que aparentemente Putin había arruinado el “trabajo de su vida”.

“Todo lo que hizo Mikaíl Sergeevich Gorbachov está destruido... Todas las reformas de Gorbachov: a cero, a cenizas, a humo”, dijo Venidiktov al medio de comunicación, según recoge el portal Newsweek.

Anteriormente, en 2019, Gorbachov dijo a la CNN que los gobiernos de Rusia y Estados Unidos debían evitar una “guerra caliente”.