Mijaíl Gorbachov: Esta fue su opinión sobre Putin y la guerra entre Rusia y Ucrania

El último mandatario de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, murió este martes 30 de agosto tras una “larga y dolorosa enfermedad”, según confirmaron medios de comunicación rusos. El político fue conocido por ser una de las personas que dieron fin a la guerra fría sin necesidad de derramar sangre y además ganó el premio Nobel de la paz.

Vladimir Putin, mandatario Ruso, expresó sus condolencias tras la muerte de su antecesor, esto de acuerdo con un portavoz del Kremlin:

“Putin expresa su profundo pesar por la muerte de Gorbachov, por la mañana enviará un telegrama de condolencias a sus familiares y amigos”, dijo el vocero ruso, Dmitri Peskov, a la agencia Interfax.

Gorbachov ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 por su papel en el fin de la Guerra Fría y pasó sus últimos años recogiendo elogios y premios de todos los rincones del mundo. Sin embargo, era muy despreciado en casa.

En 2021 Gorbachov lamentó con acritud no haber podido prevenir el fin de la URSS, un suceso que cambió el equilibrio de poder del mundo y sembró las semillas de un tira y afloja aún abierto entre Rusia y la vecina Ucrania.

“Aún lamento que no pude controlar el barco para calmar las aguas, no reformé por completo el país”, escribió Gorbachov.

Gorbachov sobre Putin

De acuerdo con la BBC, al ser cuestionado sobre la situación actual de Rusia, así como una supuesta “deriva autoritaria” de la que se le acusaba a Vladimir Putin, Mijáil Gorbachov respondió con críticas:

“Tenemos que hablar francamente de esto. Hay personas para quienes la libertad es una molestia, no se sienten bien con ella”, apuntó a la BBC, sin aclarar a qué personas se refería.

Si bien, Gorbachov no hizo declaraciones de manera pública tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, ocurrida desde el 24 de febrero, allegados a él hicieron saber su postura.

Alexei Venidiktov, criticó y periodista del Kremlin, dijo a Forbes en Rusia a finales de julio que aún tenía contacto con el último mandatario soviético, y aseguró que Gorbachov estaba molesto, ya que aparentemente Putin había arruinado el “trabajo de su vida”.

“Todo lo que hizo Mikaíl Sergeevich Gorbachov está destruido... Todas las reformas de Gorbachov: a cero, a cenizas, a humo”, dijo Venidiktov al medio de comunicación, según recoge el portal Newsweek.

Las advertencias de una guerra y el temor nuclear de Gorbachov

En una entrevista para CNN en diciembre de 2019, Mijáil Gorbachov dijo que los gobiernos de Rusia y Estados Unidos debían evitar una “guerra caliente”, esto debido a la desaparición del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio.

“Todos los acuerdos que existen están preservados y no destruidos”, dijo. “Pero estos son los primeros pasos hacia la destrucción de (lo que) no debe ser destruido en ningún caso. Por lo tanto, si este camino va más allá, entonces todo es posible. Esto no debe permitirse”, declaró Gorbachov a CNN.

Con información de BBC, EFE, Forbes Rusia, Newsweek y CNN.