Retienen a funcionarios del Gobierno de Oaxaca en zócalo estatal; habitantes exigen mesa de diálogo

Los trabajadores de la Sego permanecieron en el lugar bajo resguardo de la propia comunidad, en tanto se definía una salida al conflicto. (Óscar García / Corresponsal)

Habitantes de San Juan Mazatlán Mixe retuvieron a dos trabajadores de la Secretaría de Gobierno (Sego) en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, como medida de presión ante el incumplimiento de una mesa de diálogo previamente acordada con autoridades estatales.

De acuerdo con los inconformes, originarios de la comunidad de Lomas de Santa Cruz, existía el compromiso de llevar a cabo una reunión de trabajo a la 1:00 de la tarde para atender diversas demandas sociales; sin embargo, acusaron que dicha mesa no se concretó, lo que generó molestia entre los habitantes desplazados.

¿Qué exigen los pobladores de San Juan Mazatlán Mixe?

Los manifestantes señalaron que habían recibido evasivas y falta de seriedad por parte de los funcionarios, situación que derivó en la decisión de retenerlos hasta que existiera una respuesta clara y se instalara formalmente el diálogo.

Indicaron que los trabajadores de la Sego permanecieron en el lugar bajo resguardo de la propia comunidad, en tanto se definía una salida al conflicto.

Advirtieron que no liberarían a los retenidos mientras no se cumpliera el compromiso establecido, al considerar que esta medida era la única forma de garantizar que sus demandas fueran escuchadas y atendidas por las autoridades correspondientes.

Afectación al centro de Oaxaca

La situación generó tensión en el primer cuadro de la capital oaxaqueña, donde turistas, comerciantes y ciudadanos observaron el desarrollo de la protesta.

A pesar de ello, no se reportaron actos de violencia; sin embargo, la presencia de los inconformes provocó afectaciones a la movilidad en la zona.

Antecedentes de retenciones en Oaxaca

Cabe señalar que no fue la primera vez que ocurre un hecho similar en el contexto de esta inconformidad.

El pasado lunes, dos funcionarios del municipio de Oaxaca de Juárez también fueron retenidos por pobladores, luego de que intentaron mover un baño instalado en el área donde permanecían los desplazados.

En esa ocasión, ambos servidores públicos fueron liberados minutos después, tras establecer diálogo con los manifestantes.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la retención en Oaxaca?

Los habitantes de San Juan Mazatlán Mixe insistieron en la necesidad de que se atiendan sus planteamientos, relacionados con problemáticas sociales y acuerdos previos que, aseguraron, no han sido cumplidos.

Señalaron que desde hace varios meses permanecen en condición de desplazamiento forzado, lo que ha agravado su situación y los ha llevado a manifestarse de manera constante en la capital del estado.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial sobre estos hechos ni han confirmado si se reprogramará la mesa de trabajo solicitada por los inconformes.