Abogadas MX lanza premios nacionales para visibilizar el liderazgo de mujeres en el ámbito jurídico

En un contexto donde la participación de las mujeres en el sector jurídico sigue enfrentando brechas estructurales, Abogadas MX anunció la creación de los “Premios y Reconocimientos Ma. Asunción Sandoval”, que serán presentados durante su primera Cena de Gala el próximo 23 de abril en la Ciudad de México, donde también se rendirá homenaje a la primera abogada del país.

El evento se llevará a cabo en el Club de Industriales y reunirá a integrantes del sector legal, empresarial y académico. Durante la velada se formalizará el lanzamiento de esta plataforma nacional de reconocimiento, con la que la organización busca identificar, visibilizar y proyectar trayectorias de impacto en materia de igualdad, justicia y ejercicio profesional del derecho.

De acuerdo con Abogadas MX, la iniciativa surge en un entorno en el que, pese al incremento en el número de mujeres egresadas de Derecho en México, su presencia en posiciones de liderazgo dentro de despachos, empresas e instituciones públicas continúa siendo limitada. En ese sentido, los premios no solo reconocerán carreras consolidadas, sino que también buscan generar referentes para nuevas generaciones de abogadas.

“La figura de María Asunción Sandoval representa un parteaguas en la historia jurídica del país. Con esta gala buscamos no solo honrar su legado, sino también abrir una conversación vigente sobre los espacios que aún deben conquistarse”, señaló Antonia Rodríguez Miramón, directora ejecutiva de Abogadas MX.

La organización cuenta con la participación de perfiles de alto nivel en el sector legal y corporativo, entre ellos Begoña Cancino, de BCG Law IP & Fashion; Claudia Ivonne Rodríguez Campos, socia de Santamarina + Steta; Ma. Teresa Paillés, de Perez Llorca; Isabel Davara, de Davara Abogados; Jacqueline Álvarez Quiñones, de BBVA; Luisa Irma Suárez Bautista, consejera independiente; María Andrea Valles Ibáñez, de Google; Mariana Herrero Saldívar, socia de Galicia Abogados y presidenta de Abogadas MX; Mónica Soto Pérez, de MSP Soluciones Integrales; Raymundo E. Enríquez, de Baker & McKenzie Abogados; Valentina Villa, de Santander; Vanessa Elizabeth Franyutti Johnstone, de Nader, Hayaux & Goebel; y Valeria Chapa Garza, de Orbia, lo que refuerza el alcance e influencia de esta iniciativa dentro del ámbito jurídico.

En paralelo, la organización ha impulsado la apertura de nuevos capítulos a nivel nacional como parte de su estrategia de crecimiento, respondiendo a la necesidad de generar incidencia en la práctica de la profesión, así como de crear espacios profesionales inclusivos al interior de la República. Su meta es identificar las principales necesidades de los estados y adaptar el modelo de atención para capacitar a las y los abogados de cada región.

“He participado en AbogadasMx desde su fundación hace 11 años, y soy testigo de su impacto y crecimiento. AbogadasMx no se limita a señalar un problema sino que trabaja activamente para mejorar las condiciones de las mujeres en el sector legal, incluyendo la generación de estándares mínimos para espacios seguros, generar oportunidades y favorecer la movilidad social, networking, desarrollo de habilidades de liderazgo, sensibilización y capacitación, así como visibilidad, comunidad, inspiración y ejemplo para las abogadas mas jóvenes. Me siento muy honrada y orgullosa de ser parte del Consejo de esta gran organización”, señaló Claudia Ivonne Rodríguez Campos.

Además del homenaje, la organización prevé que esta gala se consolide como un evento anual enfocado en articular redes profesionales y promover acciones concretas para cerrar brechas de género en el ámbito legal. La convocatoria de los premios será difundida tras el evento e incluirá categorías orientadas a liderazgo, innovación jurídica e impacto social.

Con esta iniciativa, Abogadas MX busca posicionarse como un actor relevante en la agenda de equidad dentro del sector jurídico, en un momento en el que la discusión sobre inclusión y representación femenina ha cobrado mayor visibilidad tanto en México como a nivel internacional.