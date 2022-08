Si una guerra estalla... Taiwán no tiene los suficientes pilotos de combate para enfrentar a China

Si estallara una guerra entre Estados Unidos y China, un desencadenante podría ser los encuentros cada vez más frecuentes con aviones de combate cerca de Taiwán.

Casi todos los días, los pilotos de combate taiwaneses se suben a sus F-16 fabricados en Estados Unidos para interceptar los aviones de combate chinos que pasan a toda velocidad por su territorio.

Los encuentros prueban las defensas de la isla y obligan a los pilotos de ambos bandos a evitar errores que podrían conducir a una crisis que se sale de control.

“No sabía si me dispararían”, dijo el coronel retirado Mountain Wang, al relatar una tensa confrontación de cinco minutos que tuvo con aviones del Ejército Popular de Liberación hace más de una década. “Hay que estar muy alerta y no provocar ningún accidente con consecuencias no deseadas”.

El riesgo es aún mayor ahora, y no solo porque China está enviando aviones con pilotos más experimentados cada vez más cerca de la isla principal de Taiwán.

El miércoles, China desplegó 22 aviones de combate a través de la línea media impuesta por Estados Unidos sobre el Estrecho de Taiwán, la mayor cantidad desde que el ejército de Taiwán comenzó a divulgar datos en 2020.

Las salidas fueron parte de una serie de ejercicios militares que China llevó a cabo alrededor de Taiwán en respuesta al provocador viaje a Taiwán de Nancy Pelosi, a principios de esta semana.

El EPL disparó 11 misiles en aguas cercanas a la isla el jueves, dijo el Ministerio de Defensa de Taiwán, como parte de los mayores ejercicios militares de China en décadas.

Pero un problema a más largo plazo para las fuerzas armadas de Taiwán es su grave escasez de pilotos.

Si bien Taipei está protegida por una flota relativamente grande y moderna de aviones de combate, la isla podría necesitar hasta 50 años al ritmo actual para entrenar a suficientes pilotos para llenar las cabinas de los aviones que esperan tener a mediados de este década.

Taiwán podría no tener ese tipo de tiempo. Los comandantes militares estadounidenses estiman que el presidente chino, Xi Jinping, puede tener la capacidad de tomar medidas a través del Estrecho de Taiwán en tan solo cinco años, y las incursiones diarias están desgastando a los pilotos de Taiwán y los aviones que vuelan.

Taiwán necesitará agregar al menos 100 pilotos más para 2026 para operar los 66 F-16V más avanzados de Lockheed Martin Corp. que la presidenta Tsai Ing-wen acordó comprar hace dos años.

La Fuerza Aérea solo obtuvo 21 nuevos pilotos de F-16 entre 2011 y 2019, según datos compilados por el Partido Popular de Taiwán.

“Taiwán ha puesto mucho énfasis en la preparación militar”, dijo Jang Chyi-lu, legislador del TPP. “Sin embargo, un problema mayor es quién puede volar los aviones”.

El esfuerzo de Taiwán por atraer y capacitar a más pilotos se ha visto frustrado por una serie de factores, desde la disminución de la tasa de natalidad de la isla hasta varios accidentes de alto perfil.

Alrededor del 80 por ciento de los estudiantes universitarios en Taiwán tienen miopía, debido a las largas horas de clase y los altos niveles de tiempo de pantalla en los dispositivos electrónicos.

En marzo, el 70 por ciento de 1076 personas encuestadas por la Sociedad Internacional de Estudios Estratégicos de Taiwán dijeron que estaban dispuestos a ir a la guerra para defender su isla autónoma del ataque de Beijing, frente al 40 por ciento en diciembre.

Chiang Ming-chun, de 18 años, dijo que estaba decidido a ser piloto de la Fuerza Aérea a pesar de las preocupaciones sobre los riesgos de seguridad y el aumento de las tensiones con China.

“Me preguntaron por qué no elegir el ejército o la marina, ¿por qué tiene que ser la Fuerza Aérea? Solo les dije a mis padres que es mi ambición”, dijo Chiang, quien será estudiante de primer año en la Academia de la Fuerza Aérea este año. “Si no lo hago ahora, me arrepentiré de por qué no perseguí mi sueño”.

Esa renovada determinación de inscribirse fue evidente el mes pasado en el Séptimo Ala de Entrenamiento de Vuelo en la Base Aérea Chihhang en la ciudad oriental de Taitung. La base, ubicada en la costa del Pacífico, albergará los nuevos F-16V, así como 33 aviones de entrenamiento avanzados “Brave Eagle” desarrollados localmente para 2024.