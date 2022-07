Biden anuncia acciones para enfrentar crisis climática por ola de calor en EU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles 20 de julio varias acciones para enfrentar el cambio climático.

En una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, la cual está en proceso de reconversión para generar energía eólica, el mandatario estadounidense afirmó que una parte de su estrategia es destinar presupuesto a las comunidades devastadas por el calor.

Este día, Biden no declaró una emergencia climática formal, es decir, una medida que desbloquearía nuevos poderes amplios para desarrollar energía limpia al tiempo que restringe la extracción y exportación de combustibles fósiles.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos dijo en su dicurso que lo haría pronto. “Ahora déjenme ser claro, el cambio climático es una emergencia y en las próximas semanas, voy a usar el poder que tengo como presidente para convertir estas palabras en acciones formales y oficiales del gobierno a través de las proclamaciones apropiadas, órdenes ejecutivas y poder regulatorio”.

Por esta razón, enfatizó que cuando se trata de luchar contra la crisis climática, no aceptará un no por respuesta: “Es literalmente, no en sentido figurado, un peligro claro y presente. La salud de nuestros ciudadanos y nuestras comunidades está literalmente en juego”.

Las disposiciones incluyen medidas para expandir la generación de energía eólica y la disponibilidad de sistemas eficientes de enfriamiento doméstico, así como la asignación de fondos de emergencia para infraestructura y proyectos como estaciones de enfriamiento en lugares que enfrentan calor extremo.

Además, se incluye la apertura de áreas marinas adicionales para parques eólicos, luego de que las objeciones del senador Joe Manchin detuvieran la legislación para frenar el aumento de las temperaturas.

Joe Biden está bajo presión para cumplir sus promesas de campaña de una acción agresiva contra el cambio climático sin alienar también a Manchin, un demócrata moderado cuyo voto es crítico en el Senado dividido en partes iguales. El legislador de Virginia Occidental representa a un estado rico en carbón y gas natural y ha obtenido gran parte de su propia riqueza de la industria del carbón.

Con información de Bloomberg y ABC News