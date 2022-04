Niegan acceso de Paxlovid, fármaco para COVID-19, a estudio clínico africano

A los investigadores de un fundamental ensayo clínico africano se les negó el acceso a un fármaco antiviral clave para la COVID-19, lo que frustra los esfuerzos para probar el tratamiento en poblaciones africanas y en combinación con terapias que podrían ampliar su utilidad en el continente.

La Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés) solicitó a Pfizer suministros de su medicamento antiviral Paxlovid para usar en el ensayo clínico ANTICOV, el cual se lleva a cabo en diez países africanos que tiene como objetivo encontrar tratamientos para el COVID-19 leve a moderado, particularmente aquellos que funcionarán en entornos de escasos recursos, señala la revista nature.

A principios de este año, la DNDi solicitó Paxlovid para tratar entre mil y 2 mil participantes de ANTICOV, pero indicaron que Pfizer rechazó la solicitud y afirmó que ya tenía planes para realizar ensayos similares.

Aunque los detalles de esos ensayos aún no se han hecho públicos, y Pfizer no dio más detalles sobre dichos planes o la solicitud de DNDi cuando Nature le preguntó al respecto. “Estamos comprometidos con estudios clínicos bien controlados y basados en hipótesis que puedan proporcionar datos que serán aceptados por las agencias reguladoras globales”, dijo la compañía a través de un comunicado. “Estamos enfocando nuestros esfuerzos y recursos de una manera que maximiza la disponibilidad de nuestro suministro general”.

Sin embargo, la decisión de Pfizer ha consternado a los defensores de la salud pública. La incapacidad de la DNDi para obtener medicamentos para ensayos clínicos agrava las desigualdades en curso en el acceso a vacunas y tratamientos, incluido Paxlovid, en países de ingresos bajos y medianos, dijo Brook Baker, profesor de derecho en la Universidad Northeastern en Boston, Massachusetts, que se especializa en acceso global. a medicamentos y vacunas.

“Este es un ensayo en una población que necesita ser estudiada”, dijo. “¿Por qué no nos ponemos manos a la obra?”

Dos medicamentos en uno

De acuerdo con Nature, Paxlovid es una combinación de dos medicamentos: nirmatrelvir y ritonavir. El nirmatrelvir bloquea una proteína del SARS-CoV-2 que es importante para la replicación viral; el ritonavir actúa en el hígado para prevenir la descomposición rápida del nirmatrelvir y es un componente de algunas terapias para tratar las infecciones por VIH y hepatitis C.

En diciembre, Pfizer, con sede en la ciudad de Nueva York, anunció que Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 en un 88 por ciento, cuando los adultos con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave recibieron el medicamento dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los síntomas. La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) siguió poco después con una autorización de uso de emergencia para el medicamento, y los investigadores elogiaron el desarrollo de un antiviral oral que no tenía que administrarse en el hospital.

No obstante, el suministro de nirmatrelvir es muy escaso, y eso pone a los países de bajos y medianos ingresos en desventaja en la guerra de ofertas por Paxlovid. Pfizer ha dicho que puede hacer hasta 120 millones de cursos del tratamiento para fin de año. De ellos, la compañía ha prometido hasta cuatro millones de cursos a la organización benéfica infantil de las Naciones Unidas, UNICEF, para su distribución en países de ingresos bajos y medianos. “Estamos en conversaciones continuas con varios socios privados y organizaciones internacionales para proporcionar Paxlovid a países de bajos ingresos”, dijo Pfizer en un comunicado.

El 17 de marzo, el Medicines Patent Pool, una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, Suiza, que ha licenciado las patentes de Paxlovid de Pfizer, anunció que 35 empresas habían firmado acuerdos para fabricar Paxlovid genérico, que luego podría ser elegible para la venta en 95 países bajos y de ingresos medios. Pero no se espera que comercialicen suministros significativos sino hasta 2023, y la lista no incluye muchos como Tailandia, Malasia y algunos de América Latina.

Mientras el mundo espera por Paxlovid, algunos países se apoyan en otro antiviral llamado molnupiravir (Lagevrio), autorizado por la FDA a fines del año pasado. Pero el ensayo ANTICOV ha decidido no incluir molnupiravir por ahora, dijo Nathalie Strub-Wourgaft, directora de respuesta al COVID-19 en DNDi en Ginebra a Nature.

El medicamento, con un suministro también limitado, redujo las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 en solo un 30 por ciento cuando se administró a adultos con alto riesgo de enfermedad grave. Y debido a los posibles efectos secundarios, la FDA recomienda que las personas embarazadas no tomen el medicamento y que usen métodos anticonceptivos durante el tratamiento y durante al menos tres meses después. “La anticoncepción no es tan fácil de controlar para hombres y mujeres”, señaló Strub-Wourgaft. “Y nuestro criterio es realmente incluir la mayor población posible, y eso incluye a pacientes embarazadas”.

Combinación de tratamientos

Existe una necesidad apremiante de probar Paxlovid en una variedad de poblaciones, dijo Melissa Barber, quien estudia economía de la salud en Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública en Boston, Massachusetts. “Desde el punto de vista clínico, podríamos esperar que la población con diferentes comorbilidades, por ejemplo, VIH o diabetes, pueda tener una variedad de efectos secundarios o posiblemente efectividad”, dijo a la revista.

Una desventaja potencial de Paxlovid es que el medicamento debe tomarse dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los primeros síntomas de COVID-19. “Obtener un diagnóstico tan rápido en cualquier lugar es difícil”, dijo Rachel Cohen, directora ejecutiva regional de DNDi en la ciudad de Nueva York, “pero es prácticamente imposible en los países de ingresos bajos y medianos, donde hay pocas pruebas y casi ninguna prueba rápida. pruebas.”

Un análisis de los participantes de ANTICOV mostró que solo alrededor de la mitad de ellos fueron diagnosticados dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. Con la esperanza de prolongar la ventana durante la cual Paxlovid es útil, la DNDi quiere probar el medicamento en combinación con un esteroide inhalable llamado budesonida, para ver si esto puede retrasar la aparición de respuestas inmunitarias dañinas que a menudo provocan etapas posteriores de COVID-19.

La iniciativa también tenía la ambición de probar Paxlovid en combinación con el antidepresivo fluoxetina (Prozac), si los resultados de sus otros ensayos con fluoxetina muestran que el fármaco tiene propiedades antivirales, dijo Strub-Wourgaft a Nature.

Cohen está preocupado por una cláusula en el acuerdo de Pfizer con el Medicines Patent Pool que requiere que las empresas obtengan permiso de la farmacéutica antes de combinar su Paxlovid genérico con otros productos, o de entregar sus medicamentos a investigadores que tengan la intención de estudiar combinaciones.

Pfizer no respondió a las consultas de Nature sobre el porqué no permitiría que las empresas usen el medicamento sin su permiso para estudios combinados. No es inusual que las compañías farmacéuticas duden en permitir que investigadores externos realicen estudios con medicamentos como Paxlovid que aún no están completamente aprobados por los reguladores, dijo Cohen.

Sin embargo, agrega que sorprenden los retrasos y la falta de transparencia sobre lo que estudia la empresa, dada la emergencia de la pandemia. “Siempre hemos dicho que estamos felices de colaborar con ellos”, dijo ella.

Por otra parte, John Amuasi, investigador principal del estudio ANTICOV en el Centro Kumasi para la Investigación Colaborativa en Medicina Tropical en Ghana, está de acuerdo. Con solo el 15 por ciento del país completamente vacunado, está ansioso por obtener el medicamento para fines de tratamiento e investigación. “Creemos que esto podría cambiar las reglas del juego en una situación de emergencia”.