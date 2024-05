Citibanamex: ¿Qué pasará con las cuentas de los clientes ante la división del banco?

Recientemente, en la edición 87 de la Convención Bancaria, Manuel Romo, director general de Citibanamex, anunció que ya ha comenzado el proceso de división de la entidad bancaria, esto para quedar como Citi México y Banamex, por lo que esto se podría concretar a finales del 2024.

Anteriormente los directivos de Citibanamex tenían planeado realizar la separación a mediados del 2025, pero dicho proceso fue adelantado con el propósito de concretar la consolidación de ambas instituciones financieras.

Por eso es muy importante que los clientes conozcan qué pasará con las cuentas.

¿Qué pasará con las cuentas, créditos o inversiones de Citibanamex?

Las y los clientes de Citibanamex se pueden sentir tranquilos, debido a que el proceso de separación de la entidad bancaria no afectará a ninguna de las cuentas o créditos, así lo explicó Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional.

Es decir que las cuentas de nómina, créditos, cuentas de ahorro, cuentas de inversión o afores pasarán a formar parte de Banamex, esto sin ninguna afectación.

Mientras que en Citi México se tiene planeado administrar la cartera de aquellos clientes que manejan recursos en grandes dimensiones, tales como: clientes institucionales, empresas, inversionistas y otros negocios a nivel global.

El propósito de dividir la entidad bancaria en City México y Banamex es que no surja ningún tipo de interferencia entre las operaciones financieras.

La separación de Banamex y Citi México: Esto es lo que debes saber

Conforme avanza la separación entre Banamex y Citi México, estos son los detalles que reveló en exclusiva la periodista Jeanette Leyva en su columna para El Financiero:

¿Cuándo comenzó la separación entre Banamex y Citi?

Distintos reportes indican que el proceso de separación entre ambos grupos financieros comenzó desde el pasado 6 de mayo. Pero desde marzo se celebró la última reunión bajo el nombre de Citibanamex, en la que los principales empresarios analizaron las perspectivas e ideas respecto al futuro del país.

Se tiene previsto que la separación concluya en la segunda mitad del año, mientras que la parte laboral avanza a buen ritmo.

¿Cómo será el proceso de separación de trabajadores en Citi y Banamex?

El procedimiento para la separación de trabajadores se realizará en etapas, por lo que se tiene previsto que cerca de 4 mil trabajadores sean movilizados con Citi México, al menos en la Ciudad de México y en Jalisco.

Poco más de mil trabajadores de Citi México se desarrollarán en el edificio The Summit, en Santa Fe. Las oficinas tendrían espacios bien adaptados, ergonómicos, así como salas de lactancia y meditación, esto con el objetivo de mantenerse a la vanguardia en materia laboral.

Mientras que otros 2 mil 600 serán ubicados en Portal San Ángel, al sur de la Ciudad de México, lugar en donde Citibanamex opera actualmente y donde se utilizarán cerca de cinco pisos para Citi México. Por lo que Banamex continuará en dicha torre.

También se prevé el traslado de 200 trabajadores de Guadalajara, Jalisco, y otros 150 a Monterrey, Nuevo León, ya que así Citi México intentará consolidar sus operaciones y cumplir con la demanda empresarial.

¿Citi México operará como un banco normal?

No, Citi México no operará como un banco normal, pues no ofrecerá servicios para la mayoría de personas, sino que se únicamente se concentrará en la banca institucional, ofreciendo servicios a empresas, inversionistas y demás negocios, tanto locales como globales.

Además, el inicio de operaciones de Citi México estará acompañado por otro banco durante los próximos meses, ya que realizará las labores empresariales es Capital One, uno de los más importantes en el mundo y de los más grandes de Estados Unidos.