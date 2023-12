¿Qué pasa si falto 3 días al trabajo sin avisar? Esto dice la ley sobre el abandono laboral

¿Qué pasa si no te presentas a trabajar en 3 días? Estas son las consecuencias, según la Ley Federal del Trabajo. (Foto: Especial)

Si alguna vez has considerado faltar más de una vez al trabajo, mejor piénsalo dos veces, pues estas acciones podrían traerte graves consecuencias como el despido y, por ende, la falta de ingresos. Y lo que es peor, dará una muy mala imagen de ti como profesional para tus futuros empleos.

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo (LFT) es clara sobre las especificaciones que deben cumplir tanto los empleadores como los trabajadores en casos que ameriten el término del contrato laboral, ya sea por faltas o una ausencia prolongada del puesto sin ninguna justificación de por medio.

Para que no te pase y evites ser despedido, te explicamos qué dice la regulación en México sobre las faltas no justificadas en el trabajo y el abandono laboral.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el abandono laboral?

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, el abandono del puesto de trabajo es un acto voluntario mediante el cual el trabajador decide dejar de prestar en forma definitiva los servicios por lo que se encontraba contratado.

Si bien la Ley Federal del Trabajo no regula como tal el abandono laboral, en su artículo 46 señala que los patrones tienen derecho a rescindir la relación laboral por causa justificada, en el entendido que al no presentarse en la empresa o en su puesto de trabajo, es evidente la intención del empleado de no seguir prestando sus servicios.

Por su parte, el artículo 47 menciona cuáles son las causas de rescisión de una relación laboral sin responsabilidad para el empleador y los motivos para que exista un despido justificado, entre ellos: falsificación de documentos, faltas de probidad u honradez, actos de violencia o malos tratos contra el personal, hostigamiento y/o acoso sexual, entre varios más.

¿A partir de cuántas faltas se considera abandono de trabajo?

Nuevamente, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se establece que si un trabajador acumula más de tres faltas en un lapso de 30 días, el empleador puede despedirlo sin implicar mayor responsabilidad ante la ley.

Lo anterior solo en caso de que el trabajador no avisará previamente de su ausencia o ésta no fuera autorizada por su superior, o bien, que no exista una causa justificada para la falta.

En cambio, si un trabajador cuenta con un justificante médico o avisa a su empleador, no hay ninguna razón por la que puedan despedirlo, por lo que es importante informar al patrón de cualquier situación personal que implique el incumplimiento de las obligaciones laborales.

¿Cuántos retardos se consideran una falta? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

En el caso de los retardos, la LFT, en su artículo 56, señala que estos se consideran cuando el registro de asistencia del trabajador es hasta 10 minutos después de la tolerancia autorizada por el empleador, por lo que cualquier registro posterior se considera como falta.

Por otro lado, los trabajadores con un horario laboral diario de seis o menos horas, no tienen derecho a registrar retardo, por lo que cualquier registro después de su tiempo de tolerancia se considera como falta. A su vez, para los empleados con una jornada de ocho horas, la tolerancia normalmente es establecida por la empresa en la que labora.

Eso sí, las empresas no pueden descontar dinero a sus trabajadores si llegan tarde. Sin embargo, muchas veces los empleadores toman los retardos como faltas injustificadas, las cuales sí pueden ser descontadas del salario.