¿Por qué Carlos Slim se contradice sobre reducción de jornada laboral? Esto sabemos

La semana pasada, el empresario Carlos Slim expresó su desacuerdo con la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México que actualmente se discute en el Cámara de Diputados.

“Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más, a que trabajen 40 horas y ganen menos. Eso es muy importante para la población: tener mejor ingreso para el mayor poder adquisitivo”, dijo tras la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum.

Esto contrasta con lo expuesto por el mismo empresario en ocasiones anteriores, en las que ha defendido jornadas de trabajo más cortas. Tan solo unas semanas antes, medios de España recogieron una declaración que Slim dio en Avilés, relacionada también con discusiones sobre la jornada semanal laboral en esa nación.

“Lo he dicho varias veces, es que debe de trabajarse tres días, doce horas diarias, tres días para dar cabida a otras tres personas que trabajen los otros tres días y jubilarse a los setenta y cinco años, no a los sesenta y cinco ni a los sesenta”, comentó.

Es decir, en España promueve jornadas de 36 horas y en México de 48, pero ¿cuál sería la justificación ante lo que parece ser una incongruencia de su parte?

Según explica el director general de Proyectos Especiales de El Financiero, Jonathan Ruiz Torre, en su columna ¿Qué salario le gusta a Carlos Slim?, las declaraciones encontradas de Slim se debe a que ambos países se diferencian en la oferta de empleo y en los salarios que reciben las y los trabajadores.

“Los españoles batallan con la falta de ocupación. Una de cada 10 personas no consigue una plaza; en México abundan y el problema actual es el de encontrar, digamos, suficientes meseros para tanto restaurante. Aquí, apenas tres de cada 100 carecen de empleo”, es por eso que en España “resulta útil repartir el empleo entre más gente porque no hay suficiente para todos”, afirma.

En cuanto al pago mínimo, en España “está ligeramente por arriba de mil euros por mes, o el equivalente a unos 20 mil pesos. En México se colocará en casi 7 mil 500 pesos mensuales en 2024, luego de un incremento anual de 20 por ciento. Por lo bajos que están, sí. Aquí conviene trabajar tantos días como sea posible, so pena de caer en la pobreza”, señala.

¿Trabajar menos es igual a ganar menos?

La iniciativa para reducir la jornada laboral en el país ha despertado dudas sobre las consecuencias que podría tener en los ingresos de las y los trabajadores, pero ¿qué tan cierto es lo que adelanta Slim?, ¿los salarios se reducirán si las personas trabajan menos?

Expertos en la materia dicen que no. Los ingresos de las y los trabajadores no se verán afectados, ya que el salario base se encuentra protegido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y no puede ser modificado por el patrón. Además, la iniciativa que discuten los diputados plantea que se trabaje menos por el mismo salario.

Sin embargo, sí podría afectar los ingresos de personas con esquemas de pago por hora o de comisiones, ya que la remuneración disminuirá si se recortan las horas máximas de trabajo.

En este caso, los retos para las empresas consistirán en automatizar los procesos y en implementar una capacitación que permita incrementar la productividad en menos tiempo, compartió la abogada especialista en derecho laboral, Mayeli Cabral en entrevista para El Economista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió esta mañana aplazar la votación de la iniciativa para que se discuta a fondo e integrar a diversos sectores en el debate para generar consenso sobre la forma en que se debe implementar en el país.